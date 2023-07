Volley B/M: Club Grottaglie conferma Marcello De Felice

Una stagione passata ampiamente sopra i muri avversari, un feeling incredibile creato con la città che lo ha splendidamente accolto e un potenziale infinito di colpi da mettere a disposizione della squadra. Tutto questo è stato il rapporto di Marcello Di Felice con il Volley Club Grottaglie, un matrimonio che ha infiammato il Pala Campitelli, che ha eletto Marcello come idolo nella grande cavalcata culminata con l’approdo ai playoff promozione.

Schiacciatore, con un set offensivo praticamente sterminato, Di Felice rimarrà a difendere i colori del Volley Club anche nella stagione 2024.

Idee chiare sul futuro e ringraziamenti per Di Felice: “Dopo una profonda riflessione e considerazione, ho capito che rimanere a Grottaglie era la scelta migliore per me, sia dal punto di vista sportivo che umano. La città di Grottaglie mi ha accolto a braccia aperte fin dal primo giorno, facendomi sentire a casa lontano da casa. Le persone del posto sono incredibilmente accoglienti e mi hanno fatto sentire parte di questa splendida comunità. L’affetto e il sostegno dei tifosi sono stati sorprendenti, e non c’è nulla di più gratificante per un atleta che giocare davanti a una tifoseria calorosa e appassionata come la nostra.

“Ma non è solo l’ambiente esterno a rendermi felice di restare qui – prosegue De Felice -. La società stessa ha dimostrato passione e voglia, ho trovato un gruppo di persone fantastiche con cui lavorare e crescere come giocatore e come persona.Sono motivato e determinato a dare il massimo in campo per ripagare la fiducia che mi avete dimostrato. La scorsa stagione ci davano per underdog, ma adesso dovranno avere paura di noi, Grottaglie c’è, Di Felice è qui, tenetevi pronti, ci vediamo al palazzetto! Forza Grottaglie!”.

Il commento di Giuseppe Quaranta, patron del Volley Club: “La conferma di Marcello è uno dei colpi più importanti messi a segno dalla nostra dirigenza: aveva offerte da mezza Italia, ma alla fine ha scelto di proseguire il cammino con noi. Siamo contentissimi di confermare un giocatore completo, arrivato alla sua maturazione pallavolistica, con enorme voglia di fare bene. Ci divertiremo tanto, ne sono certo”.

