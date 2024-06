Volley Barletta e Astra Volley: in palio c’è la Serie C

Un urlo strozzato in gola per la Volley Barletta, che ha subito la reazione veemente dell’Astra Volley in gara 2 dei playoff promozione del campionato di Serie D femminile. Dopo la netta supremazia tra le mura amiche e un 3-0 senza appello, domenica scorsa le ragazze di coach Di Noia hanno alzato bandiera bianca in terra salentina. Risultato in fotocopia nella trasferta più lunga della stagione per la Volley Barletta, che in vista di gara 3 spera di recuperare il libero titolare Giorgia Curci.

Ora la serie si sposta nuovamente all’ombra di Eraclio, con le due squadre che si affronteranno nella cornice del Liceo Scientifico “Carlo Cafiero” domenica 9 giugno alle ore 18:00. Nessuna alternativa per la Volley Barletta: gara 3, infatti, sarà decisiva per la promozione in Serie C e ogni punto sarà fondamentale per non vanificare gli sforzi di una stagione lunga ed estenuante, con la compagine biancorossa capace di superare brillantemente sia la stagione regolare, chiusa alle spalle della Primadonna Bari con 35 punti all’attivo, che la prima fase playoff.

Ora, però, c’è una sottile linea rossa a separare l’inferno dal paradiso. L’Astra Volley ha dimostrato di essere un avversario temibile. Servirà anche la spinta del pubblico di casa per portare a casa la contesa.

