Serie B: Bari, Inzaghi in pole per la panchina

Magalini in chiusura per il ruolo di direttore sportivo. Filippo Inzaghi in pole per quello di allenatore. Il nuovo Bari potrebbe ripartire da queste due figure dopo la separazione con Ciro Polito e quella obbligata con Federico Giampaolo, che per questioni burocratiche non potrà essere a prescindere l’allenatore per la prossima stagione. Sulla scrivania di direttore sportivo dovrebbe sedersi Giuseppe Magalini, 63 anni, in scadenza con il Catanzaro con cui non dovrebbe rinnovare. L’incontro con la proprietà del Bari è in programma e salvo imprevisti che non dovrebbero esserci il dirigente si legherà alla società dei De Laurentiis. Protagonista a Mantova della salita dalla C2 alla Serie B con la Serie A sfiorata nel 2005/2006 e poi degli ultimi due anni di Catanzaro. Riguardo la questione allenatore, invece, in pole position pare ci sia Filippo Inzaghi, alla Salernitana lo scorso anno dopo l’annata alla Reggina. L’attaccante campione del mondo 2006 sarebbe una suggestione a cui la proprietà sta pensando fortemente. Un’altra ipotesi è quella che porta a Roberto D’Aversa, allenatore che ha già lavorato con Valerio Di Cesare, ormai prossimo a lavorare nell’area tecnica del Bari, ai tempi del Parma.

