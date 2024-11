Volley B1/M, PPV Fasano supera Zero5 Castellana in un derby spettacolare

Nel quarto turno del campionato femminile di volley di Serie B1, la Pantaleo Il Podio Fasano ha imposto la sua esperienza contro una generosa Zero5 Castellana Grotte, vincendo 0-3 (19-25, 24-26, 25-27) in una partita emozionante giocata al Palagrotte.

Merito alla capolista Fasano, che ha sfruttato la propria maggiore caratura tecnica nei momenti cruciali, ma il risultato netto non rende giustizia all’impegno delle ragazze di Castellana, che hanno combattuto fino ai vantaggi in due dei tre set. Decisivi per le ospiti i colpi di Soleti nel secondo set e della capitana Martilotti nel terzo. Esordio positivo per Emma Malinov nel ruolo di palleggiatrice nella Zero5.

Il match si è aperto con il Fasano che ha capitalizzato un primo set equilibrato grazie a un break decisivo, chiudendo sul 19-25. Nel secondo set, le padrone di casa hanno reagito con energia, portandosi avanti 14-9. Tuttavia, la solidità della squadra fasanese e l’esperienza di Soleti hanno permesso una rimonta conclusa sul 24-26. Nel terzo set, la battaglia punto a punto ha visto Martilotti ribaltare la situazione sul finale, siglando un altro set in favore del Fasano.

Paolo Totero, coach del Fasano, ha sottolineato l’esperienza della sua squadra nel gestire le difficoltà: “Castellana ha giocato una buona partita, ma noi siamo stati bravi nei momenti chiave”.

Dal canto suo, Massimiliano Ciliberti, allenatore della Zero5, ha apprezzato la crescita della sua giovane squadra: “Abbiamo giocato alla pari per due set, e sono fiducioso per il futuro”.

Con questa vittoria, la Pantaleo Il Podio Fasano rimane in testa alla classifica del girone D, dimostrando ancora una volta grande carattere e preparandosi alla prossima sfida a Roma contro il Casal dei Pazzi.

Zero5 Castellana – Pantaleo Podio Volley Fasano 0-3 (19-25; 24-26; 25-27)

Zero5 Castellana: Malinov, Chiricallo, Cusma 12, Ruffa, Vuoso, Rizza, Paparella, Cacciapaglia, Cantaluppi 4, Corradetti 17, Salas, Salamida 5, Locorotondo, Stellati 6. All. Ciliberti.

Pantaleo Podio Volley Fasano: Maiorano, Mearini 7, Albano 6, Negro 2, Di Coste, Campana 15, Vinciguerra, Botarelli 11, De Dominicis, Martilotti12, Soleti 3, Vittorio. All. Totero.

Arbitri: Federica Camossi e Stefania Gabbetta.

