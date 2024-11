Volley A3/M, Gioia del Colle: Garofolo ‘Con Lagonegro sarà battaglia’

Dopo la prima battuta d’arresto subita al Palasport di Ortona, la Joy Volley Gioia del Colle è pronta a reagire. Domenica 3 novembre, nel quarto turno di regular season, la formazione gioiese ospiterà la Rinascita Lagonegro di Pino Lorizio, in una sfida che si preannuncia ad alta intensità.

Capitan Mariano e compagni dovranno sfoderare una grande prestazione per superare una delle squadre più prestigiose del girone Blu. Lagonegro, attualmente quinta in classifica a un solo punto dalla Joy Volley, arriva al PalaCapurso determinata a riscattarsi dopo due sconfitte consecutive al tie-break, rimediate contro Domotek Reggio Calabria e Vidya Viridex Sabaudia.

Sarà un match ricco di duelli spettacolari, con i riflettori puntati sui bomber delle due squadre: da una parte Edvinas Vaškelis, ex Lagonegro e miglior marcatore della Serie A3 2023/2024, dall’altra Diego Cantagalli, figlio d’arte, autore di ben 37 punti nell’ultima gara giocata.

L’attacco di Lagonegro sarà guidato dal palleggiatore Federico Bonacchi, mentre la squadra farà affidamento sulle capacità realizzative di Marco Rocco Panciocco, terzo miglior realizzatore del campionato con 66 punti in tre partite, e sulla solidità a muro di Andrea Pegoraro, già con dieci muri all’attivo. Completano la formazione titolare Stefano Armenante, insidioso al servizio, il centrale Gabriele Tognoni e il libero Nicola Fortunato.

“Contro Lagonegro sarà un’altra battaglia – afferma Fabrizio Garofolo, centrale della Joy Volley –. Affronteremo un avversario forte, con giocatori come Panciocco e Cantagalli che possono mettere in difficoltà chiunque. Il campionato è di altissimo livello, ma daremo tutto per tornare alla vittoria, anche per i nostri tifosi che ci stanno supportando con grande passione, anche in trasferta”.

La gara sarà arricchita dalla presenza di diversi ex: oltre a Vaškelis, anche Sebastiano Milan e Andrea Di Carlo sfideranno la loro ex squadra, determinati a regalare un successo alla Joy Volley. L’incontro, che inizierà alle 18:00, sarà diretto dagli arbitri Giovanni Giorgianni e Alberto Dell’Orso e potrà essere seguito in diretta sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A, con la telecronaca di Mimmo Guagnano.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author