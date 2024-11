Volley A3/M, Sabaudia travolge Aurispa Lecce al Palavitaletti

Nella quarta giornata del girone blu di Serie A3 Credem Banca, la Vidya Viridex Sabaudia domina contro un’Aurispa Links per la Vita in piena emergenza, imponendosi con un secco 3-0 (25-16, 25-19, 25-20). Settimana complicata per i salentini, alle prese con l’assenza di un palleggiatore titolare: Lorenzo Giani ha lasciato la squadra, sostituito dall’esperto Fabroni, che però non è ancora disponibile per coach Cavalera. La formazione schierata è stata quindi necessariamente rimaneggiata, con D’Alba partito dalla panchina per problemi fisici.

L’inizio è da incubo per Aurispa Links, che soffre la mancanza di un regista di ruolo. Sabaudia prende subito il largo, e neanche il timeout di coach Cavalera riesce a cambiare l’inerzia. I salentini faticano a trovare punti, e solo con l’ingresso di D’Alba riescono a limitare il passivo (10-4). Nonostante alcuni spunti di Penna e Maletto, Sabaudia continua a gestire agevolmente il set, chiuso dalla diagonale vincente di Onwelo (25-16).

Nel secondo parziale, il copione non cambia: Sabaudia parte forte e Cavalera prova a correre ai ripari con un timeout sul 5-1. Un buon turno di battuta di Penna avvicina Aurispa, ma la reazione dei salentini si ferma sul più bello. D’Alba riesce a servire Mazzone per due diagonali vincenti, ma Sabaudia mantiene il controllo e chiude 25-19.

Il terzo set vede ancora Sabaudia partire meglio. Aurispa Links tenta di rimanere in partita con Ferrini e Mazzone, ma i padroni di casa allungano nuovamente. L’ace di Penna non basta a invertire il trend, e gli errori degli ospiti concedono ulteriore vantaggio a Sabaudia. Onwelo e compagni chiudono la sfida sul 25-20, conquistando una vittoria netta e meritata.

Vidya Viridex Sabaudia – Aurispa Links per la vita 3-0 (25-16; 25-19; 25-20)

Vidya Viridex Sabaudia: Stamegna 1, Tomassini 12, Menichini, Ruiz 8, Onwuelo 14, N. Mazzon 5, Rondoni (libero), De Vito 6, Serangeli, R. Mazzon 11, Catinelli 1. All. Mosca.

Aurispa Links per la Vita: Tiziano Mazzone 9, Alessio Ferrini 4, Paolo Cappio, Enrico D’Alba, Raffaele Colaci, Gaetano Penna 9, Alessio Omaggi, Dario Iannaccone, Michele Deserio 7, Gabriele Maletto 6, Andrea Bleve, Jacopo Cimmino. All. Tonino Cavalera.

