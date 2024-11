Volley B1/F, Star Bisceglie: rimonta storica, prima vittoria esterna

La Star Volley Bisceglie ha sempre creduto nella vittoria, anche nei momenti più complicati della sfida, conquistando due punti preziosi per il morale e per la classifica. Le nerofucsia si sono imposte al tie-break sul campo del Santa Teresa di Riva, centrando il primo storico successo esterno in Serie B1.

È la seconda vittoria consecutiva al quinto set per la squadra allenata da Marco Breviglieri, che si è dimostrata tenace e mai doma, guadagnandosi un trionfo meritato dopo oltre due ore di gioco intenso.

L’inizio non è stato dei migliori per la Star Volley, priva dell’indisponibile Losciale. Le padrone di casa hanno subito imposto un ritmo incisivo, chiudendo il primo set con un netto 25-17. Il secondo parziale è stato più combattuto, con la Star Volley avanti 19-20 prima di cedere 25-22 a causa di un break delle avversarie.

Il momento decisivo è arrivato nella terza frazione: sul 13-12, le ospiti hanno reagito con un parziale di 13-18, mantenendo lucidità e chiudendo 20-25 grazie a un muro vincente di Torre. Nel quarto set, Bisceglie ha continuato a crescere, imponendosi 17-25 e portando il match al tie-break.

Nel set decisivo, la determinazione di Minervini e compagne ha fatto la differenza. Le nerofucsia sono partite forti, mantenendo le distanze grazie a un’eccellente difesa e al contributo di Solarino. L’esperienza di Civardi e Panucci, unita alla regia di Galazzo, ha permesso alla Star Volley di chiudere l’incontro 11-15, con l’ultimo attacco vincente di Adubea che ha fatto esplodere la gioia della squadra.

Santa Teresa di Riva-Star Volley Bisceglie 2-3

Santa Teresa di Riva: Picchi 2, Bertiglia 15, Anello 16, Salvestrini 9, Andeng 4, Marsengo 11, Giudice (libero), Iacona 2, Matrullo, Agbortabi, Bonfitto. N.e.: Santoro, Spitaleri (libero). All. Prestipino.

Star Volley Bisceglie: Galazzo 5, Adubea 21, Civardi 13, Panucci 3, Cometti 6, Torre 11, Minervini (libero), Ba 4, Solarino 3. N.e.: Colucci, Luzzi (libero). All. Breviglieri.

Arbitri: D’Avola, Burrascano.

Parziali: 25-17; 25-22; 20-25; 17-25; 11-15.

Durata set: 24’, 32’, 28’, 24’, 19’, per un totale di 2 ore e 7 minuti.

