Volley A/M, punto prezioso a Monza: Taranto cede solo al tie break

La Gioiella Prisma Taranto conquista un punto importante a Monza in un match combattuto fino al tie break (25-19, 25-21, 20-25, 21-25, 15-9). Dopo un inizio difficile nei primi due set, dominati dai padroni di casa guidati da Swarc e Zaytsev, i rossoblù ritrovano equilibrio e risalgono vincendo il terzo e quarto parziale. Lanza, autore di 21 punti, si distingue con colpi decisivi, mentre Gironi, non incisivo all’inizio, chiude con 16 punti.

Monza reagisce con forza nel tie break, trascinata da un ottimo Marttila, che viene premiato MVP del match.

Le dichiarazioni di coach Boninfante a fine gara: “L’avvio è stato come ce lo aspettavamo, ma non abbiamo sfruttato alcune occasioni. Loro hanno preso fiducia, mettendoci in difficoltà. Nel terzo e quarto set siamo stati bravi a mettere pressione. Monza ha avuto un po’ di difficoltà, e noi ne abbiamo approfittato per restare in partita. Nel tie break dobbiamo essere più coraggiosi. Spero che i ragazzi capiscano che il lavoro paga e che i risultati devono arrivare. Un punto oggi è meglio di niente, anche se poteva starci stretto. Il campionato è lungo, e bisogna sempre cercare di prolungare le partite, perché tutto può succedere”.

IL MATCH

Monza inizia con Cahopa in regia e Swarc opposto, Di Martino e Beretta al centro, Zaytsev e Rohrs in banda, e Gaggini libero. Taranto schiera Zimmermann in palleggio, Gironi opposto, D’Heer e Alonso centrali, Lanza e Hofer schiacciatori, con Rizzo libero.

Il primo set vede Monza avanti grazie alle giocate di Swarc e Zaytsev, chiudendo 25-19. Nel secondo parziale, nonostante una buona prova di Hofer e Alonso, Monza mantiene il controllo e vince 25-21.

Taranto reagisce nel terzo set, portandosi avanti 3-9 e gestendo il vantaggio fino al 20-25. Nel quarto set, la formazione ionica continua a spingere, con Lanza e Gironi in evidenza, chiudendo 21-25 e portando la partita al tie break. Nel set decisivo, Monza domina con Marttila sugli scudi, chiudendo 15-9 e assicurandosi la vittoria.

Mint Vero Volley Monza – Gioiella Prisma Taranto 3-2 (25-19, 25-21, 20-25, 21-25, 15-9)

Monza: Kreling 4, Zaytsev 11, Di Martino 4, Swarc 12, Rohrs 10, Beretta 6, Gaggini (L), Marttila 12. All. Eccheli.

Taranto: Zimmermann 1, Hofer 12, D’Heer 11, Gironi 16, Lanza 21, Alonso 12, Rizzo (L). All. Boninfante.

Arbitri: Luciani, Boris. Durata set: 27’, 29’, 31’, 30’, 15’; totale: 132’.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author