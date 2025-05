Ministro Urso a Taranto per Tecnopolo e sostegno a Lazzaro

Adolfo Urso, ministro delle imprese e del Made in Italy, sarà a Taranto sabato 10 maggio 2025. Dopo aver preso parte all’inaugurazione del Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile, prevista nella sede della Camera di Commercio, il ministro raggiungerà, alle 12:30, il comitato elettorale del candidato sindaco Luca Lazzaro, in via Di Palma.

L’incontro, che vedrà la partecipazione dei vertici locali di Fratelli d’Italia, si configura come un passaggio strategico nella corsa elettorale di Lazzaro. Oltre al ministro, interverranno l’onorevole Dario Iaia, presidente provinciale del partito, l’onorevole Giovanni Maiorano, il consigliere regionale Renato Perrini e l’avvocato Gianluca Mongelli, coordinatore cittadino.

“Sono onorato della presenza del Ministro Urso e dei rappresentanti di Fratelli d’Italia, e sono grato per l’attenzione che stanno dedicando alla nostra città – ha dichiarato Luca Lazzaro -. Questo incontro sarà un’importante occasione per illustrare le nostre proposte per il futuro di Taranto e per rafforzare la collaborazione con il governo e con le forze politiche del territorio”.

Il Tecnopolo, che sarà ufficialmente presentato la mattina del 10 maggio, rappresenta un’infrastruttura strategica per l’innovazione e la ricerca nel Mezzogiorno. All’evento inaugurale parteciperanno, oltre al ministro, il commissario prefettizio del Comune di Taranto, il presidente della Camera di Commercio, il presidente del Tecnopolo e l’assessore regionale allo sviluppo economico.

