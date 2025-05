Mad for Science: scuole di Castellana Grotte e Galatina in finale

Due scuole pugliesi brillano tra gli otto finalisti del concorso Mad for Science 2025, promosso dalla Fondazione Diasorin. L’Istituto Tecnico Tecnologico Luigi Dell’Erba di Castellana Grotte e il Liceo Scientifico Antonio Vallone di Galatina sono pronti a rappresentare la regione nella finale del 29 maggio a Torino, presso le Officine Grandi Riparazioni. Il concorso, giunto alla sua nona edizione, ha come tema “Risorse naturali e salute. Come la ricerca biotecnologica ci aiuta a salvaguardare persone e ambiente” e punta a sensibilizzare gli studenti sull’importanza della scienza come strumento per tutelare il Pianeta.

Il progetto presentato dall’istituto di Castellana Grotte, intitolato “Mia – Myco Investigation Agency”, esplora le potenzialità dei funghi nel campo della biotecnologia ambientale. Un’indagine scientifica che si propone di sfruttare le proprietà dei miceti per monitorare e gestire situazioni di inquinamento, offrendo un approccio innovativo e sostenibile.

Dall’altra parte, Galatina ha sviluppato “Pomo Active Pack”, un progetto che utilizza gli scarti di pomodoro per creare un packaging attivo e biodegradabile, capace di estendere la conservazione degli alimenti. Un esempio concreto di economia circolare e di come le risorse naturali possano essere reimpiegate con intelligenza.

A valutare i progetti in gara sarà una giuria composta da esperti del settore scientifico e accademico, tra cui Francesca Pasinelli, Presidente della Fondazione Diasorin, e Irene Bozzoni, Professore Ordinario di Biologia Molecolare all’Università La Sapienza di Roma.

Oltre a un montepremi complessivo di 200.000 euro per implementare i laboratori scolastici, il concorso offre un’occasione unica per le scuole di confrontarsi con le eccellenze scientifiche del Paese, creando un ponte tra scuola e ricerca avanzata. Castellana Grotte e Galatina sono pronte a giocarsi le loro carte, con la speranza di portare in Puglia il primo premio.

