Serie C, le designazioni arbitrali dei playout

Tutto in 180′. Foggia e Messina si giocheranno la permanenza in Serie C nel doppio scontro diretto valido per i playout del Girone C di Serie C. Nella giornata di oggi, la CAN C ha annunciato gli arbitri incaricati di dirigere i match d’andata, in programma sabato 10 maggio:

ACR MESSINA-FOGGIA

Arbitro: Andrea Ancora di Roma 1

Assistenti: Stefano Franco di Padova e Nicola Di Meo di Nichelino

Quarto Ufficiale: Mattia Ubaldi di Roma 1. VAR: Giacomo Camplone di Pescara. AVAR: Dario Madonia di Palermo

SESTRI LEVANTE-LUCCHESE

Arbitro: Luca De Angeli di Milano

Assistenti: Manuel Marchese di Pavia e Stefania Genoveffa Signorelli di Paola

Quarto Ufficiale: Simone Gavini di Aprilia. VAR: Matteo Gualtieri di Asti. AVAR: Gianluca Renzi di Pesaro

MILAN FUTURO-SPAL

Arbitro: Leonardo Mastrodomenico di Matera

Assistenti: Mario Chichi di Palermo e Vincenzo Russo di Nichelino

Quarto Ufficiale: Erminio Cerbasi di Arezzo. VAR: Antonio Di Martino di Teramo. AVAR: Giuseppe Mucera di Palermo

CALDIERO TERME-TRIESTINA

Arbitro: Giorgio Di Cicco di Lanciano

Assistenti: Alessandro Antonio Boggiani di Monza e Luca Chiavaroli di Pescara

Quarto Ufficiale: Lorenzo Maccarini di Arezzo. VAR: Daniele Minelli di Varese. AVAR: Mattia Drigo di Portogruaro

PRO PATRIA-PRO VERCELLI

Arbitro: Roberto Lovison di Padova

Assistenti: Alessandro Parisi di Bari e Nicola Morea di Molfetta

Quarto Ufficiale: Francesco Burlando di Genova. VAR: Gianpiero Miele di Nola. AVAR: Gabriele Restaldo di Ivrea

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author