Bari: due Giornate di Solidarietà al Parco dell’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII

Il Comitato Consultivo Misto (CCM) di Bari è lieto di annunciare due speciali giornate dedicate alla solidarietà, pensate per coinvolgere l’intera cittadinanza.

L’iniziativa si terrà nelle domeniche 11 e 25 maggio, dalle ore 10:30 alle 13:00, presso il suggestivo Parco dell’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari.

L’evento, promosso con entusiasmo dal CCM, vedrà la partecipazione attiva delle numerose Associazioni accreditate al comitato. Queste realtà, quotidianamente impegnate nel prezioso servizio di volontariato presso l’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII e l’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, avranno l’opportunità di presentare il loro operato e di incontrare la comunità.

Le due domeniche rappresenteranno un’occasione unica per conoscere da vicino i volontari, comprendere le diverse attività che svolgono con dedizione e, per chi lo desidera, contribuire concretamente a sostenere il loro impegno. Il tutto si svolgerà in un clima di gioia e condivisione, allietato da un grande spettacolo di animazione appositamente curato dalle Associazioni partecipanti.

Il Comitato Consultivo Misto nella persona del Presidente Gaetano Balena rivolge un caloroso invito a tutti i cittadini di Bari e dintorni a partecipare a queste importanti giornate di solidarietà, un’opportunità per vivere momenti di comunità e sostenere chi si dedica con passione al benessere degli altri.

