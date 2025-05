Nocerina-Fasano, trasferta vietata ai tifosi ospiti

Nel corso della sfida contro la Nocerina, valida per i playoff del Girone H di Serie D e in programma domenica 11 maggio, il Fasano non potrà contare sul sostegno dei propri tifosi. Il club biancazzurro, infatti, ha annunciato la decisione della Prefettura di Salerno di vietare la vendita dei biglietti per i residenti nella Provincia di Brindisi. Questo il comunicato della compagine pugliese:

“L’US Città di Fasano comunica che, in occasione della gara play-off Nocerina-Fasano che si disputerà domenica 11 Maggio allo stadio “San Francesco d’Assisi ” di Nocera Inferiore, la Prefettura di Salerno, con un suo provvedimento, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi per i residenti in Provincia di Brindisi”.

