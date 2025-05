Nocerina, il presidente Stella incontra i giocatori: “Chiudiamo al meglio la stagione”

Sale la febbre playoff in casa Nocerina. Domenica 11 maggio, i campani affronteranno il Fasano nella prima gara degli spareggi promozione. Come annunciato dal club campano, il presidente Raffaele Stella e il vice presidente Alfredo Comitino, accompagnati dal direttore generale Giuseppe Prete e dal direttore sportivo Cosimo D’Eboli hanno incontrato i calciatori e lo staff tecnico, chiedendo il massimo impegno in vista del rush finale:

“Il presidente della Nocerina Raffaele Stella e il vice presidente Alfredo Comitino, accompagnati dal direttore generale Giuseppe Prete e dal direttore sportivo Cosimo D’Eboli, questo pomeriggio prima dell’allenamento a Lavorate di Sarno, hanno incontrato i calciatori e lo staff tecnico. I vertici del club hanno incoraggiato la squadra in vista dei play off chiedendo il massimo impegno per chiudere al meglio la stagione calcistica con la speranza che possa, poi, accadere qualcosa di importante”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author