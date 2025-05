Conference League: Fiorentina eliminata, Betis in finale col Chelsea

Sarà Real Betis-Chelsea la finale della Conference League 2024/2025, in programma il 28 maggio a Breslavia. Gli spagnoli accedono all’atto conclusivo dopo aver eliminato la Fiorentina al termine di una semifinale intensa e combattuta, conclusasi sul 2-2 ai tempi supplementari allo stadio Franchi. Forte del 2-1 dell’andata a Siviglia, la formazione guidata da Manuel Pellegrini difende il vantaggio complessivo e conquista la finale.

A sbloccare l’incontro è una splendida punizione di Antony al 30’, ma la reazione della squadra di Raffaele Palladino è veemente: nel giro di pochi minuti, Gosens firma una doppietta di testa, entrambe le reti sugli sviluppi di calcio d’angolo, portando il parziale sul 2-1 e riequilibrando il punteggio totale. La sfida si prolunga ai supplementari, dove al 97’ è Ezzalzouli a siglare il gol che chiude definitivamente i conti e regala al Betis l’accesso alla finale.

Nell’altra semifinale, il Chelsea, già forte del 4-1 dell’andata a Londra, si impone anche nel match di ritorno sul campo del Djurgarden. A decidere la gara di Stoccolma è una rete di Dewsbury-Hall al 38’, sufficiente per assicurare ai Blues la qualificazione. Enzo Maresca, tecnico della squadra inglese, ha scelto di far riposare diversi titolari in vista dell’ultimo atto della competizione.

L’appuntamento è ora fissato: il 28 maggio a Breslavia, Real Betis e Chelsea si contenderanno il titolo continentale. La Fiorentina, finalista della scorsa edizione, esce tra gli applausi, ma con l’amarezza di un’altra occasione sfumata nel finale.

Fiorentina-Real Betis 2-2 dts

Reti: 30’ Antony (RB), 34’ e 42’ Gosens (F), 97’ Ezzalzouli (RB).

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic (1’ sts Zaniolo), Comuzzo, Ranieri; Dodo (1’ sts Colpani), Mandragora, Adli (1’ st Richardson), Fagioli (43’ st Folorunsho), Gosens (5’ pts Parisi); Gudmundsson (5’ pts Beltran), Kean. All. Palladino.

Real Betis (4-3-3): Vieites; Sabaly (42’ st Bellerin, 9’ sts Garcia), Bartra (13’ st Mendy), Natan, Rodriguez; Cardoso, Isco, Lo Celso (13’ st Ezzalzouli); Antony, Bakambu (1’ pts Altimira), Fornals (1’ pts Ruibal). All. Pellegrini.

Arbitro: Nyberg.

Ammoniti: Dodo, Richardson, Pongracic, Kean, Fagioli, Ranieri (F); Fornals, Natan, Ruibal, Vieites (RB).

