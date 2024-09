Volley B1/F, Zero5 Castellana Grotte: buona amichevole con Bisceglie

Positivo debutto casalingo per la Zero5 Castellana Grotte, che sabato 21 settembre ha affrontato in amichevole il Bisceglie al Palagrotte. La squadra, iscritta al campionato nazionale di volley femminile di Serie B1, ha ottenuto indicazioni utili nonostante le assenze di Valentina Cantaluppi per la Zero5 e Jessica Panucci per il Bisceglie.

L’incontro è stato equilibrato, soprattutto nel primo set, con entrambe le formazioni impegnate a mettere in pratica i rispettivi schemi di gioco. Il tecnico della Zero5, Massimiliano Ciliberti, ha schierato Sofia Cusma opposta alla palleggiatrice Priscilla Salas, con Alessia Corradetti e Giorgia Rizza in banda, Ezia Salamida e Martina Stellati centrali, e Fabiola Ruffo nel ruolo di libero. Tutte le giocatrici disponibili hanno avuto l’opportunità di scendere in campo, consentendo ai tecnici di testare vari assetti, incluso il doppio cambio Salas-Cusma con Angelica Chiricallo e Ludovica Vuoso. A completare la rotazione, sono entrate anche Francesca Cacciapaglia, Alessandra Locorotondo e la giovane Vittoria Paparella.

Danilo Milano, vice allenatore della Zero5, ha commentato con soddisfazione la prova della squadra: “Abbiamo visto notevoli miglioramenti rispetto alla partita precedente. C’è ancora molto lavoro da fare, ma i progressi iniziano a farsi notare. Gli allenamenti congiunti sono preziosi, ma il campionato sarà tutta un’altra storia. L’obiettivo è arrivare pronti all’inizio del campionato, lavorando sull’amalgama tra i reparti”.

Tra le giocatrici della Zero5, Alessia Corradetti si è distinta particolarmente, anche se tutte hanno dato il loro contributo. C’è ancora margine di miglioramento nell’intesa tra Salas e Stellati, un aspetto su cui la squadra continuerà a lavorare, come ha sottolineato lo stesso Milano.

Anche il Bisceglie, pur incompleto, ha mostrato buone potenzialità, ma ha bisogno di ulteriore lavoro di squadra. Secondo Milano, l’assenza di Panucci si è fatta sentire, ma la formazione barese ha dimostrato di avere ampi margini di crescita.

L’incontro si è concluso sul 2-2. Dopo aver perso il primo set 25-27, la Zero5 ha vinto il secondo e il terzo set con i punteggi di 25-19 e 25-22, mentre il quarto set, utilizzato dai tecnici per provare nuove soluzioni tattiche, è stato vinto dal Bisceglie 13-25.

