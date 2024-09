Volley A3/M, Rinascita Lagonegro: punto dopo primo mese preparazione

Va in archivio il primo mese di preparazione per la Rinascita Volley Lagonegro. La squadra di coach Pino Lorizio si avvicina a grandi passi all’esordio in campionato del 13 ottobre, il lavoro quotidiano sta aiutando il gruppo a consolidarsi tatticamente e a trovare la miglior condizione fisica possibile.

Quattro settimane intense, divise tra sala pesi, piscina e palazzetto: soprattutto nella seconda parte, lo staff tecnico ha aumentato i carichi in palestra con particolare accuratezza alle sedute tattiche sul campo.

“È stato un mese molto duro – ammette il libero Nicola Fortunato – dopo la fine del campionato scorso, nei mesi estivi, ci siamo tenuti in forma con tabelle personalizzate di allenamenti, ma ricominciare a pieno regime è sempre complicato. Abbiamo sfruttato queste settimane per conoscerci, sono arrivati tanti ragazzi nuovi: per diventare una grande squadra è fondamentale essere un grande gruppo: conoscersi anche e soprattutto sotto l’aspetto caratteriale è di vitale importanza”.

Negli ultimi giorni, l’asticella nelle sedute di allenamento si è alzata parecchio: “Abbiamo aumentato i giri del motore – spiega il libero lagonegrese – credo che proprio l’ultima sia stata la settimana più produttiva da tutti i punti di vista: la squadra sta rispondendo molto bene, ci mettiamo completamente a disposizione del mister con entusiasmo e gran voglia di lavorare, nonostante la fatica”.

Mercoledì scorso il primo test precampionato contro l’Evolution Green Aversa che ha fornito le prime risposte: “Ci siamo messi per la prima volta sul campo tutti insieme – racconta Fortunato – le impressioni sono senz’altro positive, concordo con il coach quando dice che dobbiamo impegnarci molto sui fondamentali: soprattutto in battuta e a muro si deve fare decisamente meglio, il servizio può diventare un’arma essenziale per noi. Aversa è una squadra forte – prosegue il libero biancorosso – ma abbiamo tenuto bene il campo, nonostante le giustificate difficoltà di questa fase della preparazione: è proprio dai momenti complicati che si percepisce il vero valore di una squadra e su questi dobbiamo concentrarci e lavorare quotidianamente”.

Mercoledì 25 il replay del test contro la compagine campana, stavolta al Palasport di Villa d’Agri: “Bisognerà gestire innanzitutto il loro servizio – conclude Fortunato – arriveremo all’appuntamento con qualche giornata di lavoro in più nelle gambe e decisamente più certezze. Sarà un test molto utile per rinforzare le nostre consapevolezze e continuare a lavorare con serenità”.

