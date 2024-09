Volley A/M, vittoria Prisma Taranto nell’ultimo test con Palmi

Al PalaMazzola, la Gioiella Prisma Taranto ha concluso il suo ultimo allenamento congiunto della pre-season con una vittoria per 3-1 (24-26, 25-19, 25-22, 30-28) contro l’Omifer Palmi, formazione di A2. Il match ha rappresentato un’importante prova per la squadra di coach Dante Boninfante, in vista dell’inizio ufficiale della stagione di SuperLega con l’80° campionato Credem Banca che partirà la prossima settimana.

Il capitano Lanza ha commentato: “Abbiamo testato alcune cose provate in settimana. Le amichevoli servono a riprodurre la tensione della gara, fondamentale in vista del debutto in campionato. Era importante approcciare bene, e siamo soddisfatti della vittoria, ottenuta con l’apporto di diversi giocatori. Siamo pronti per la sfida di domenica contro Milano, vogliamo mostrare il nostro valore davanti al pubblico di casa”.

Coach Boninfante ha schierato una formazione con Zimmermann e Gironi in diagonale, Alonso e D’Heer al centro, Lanza e Hofer in posto 4, e Rizzo libero. Dopo un primo set equilibrato vinto dagli ospiti, Taranto ha risposto imponendosi nei successivi tre set, grazie alle ottime prestazioni di Gironi, Held e Balestra.

La Gioiella Prisma Taranto esordirà in campionato domenica 29 settembre contro l’Allianz Milano alle ore 17 al PalaMazzola.

Tabellino

Gioiella Prisma Taranto: Santangelo 5, Held 17, Alletti 2, Hofer 16, D’Heer 9, Rizzo (L), Balestra 4, Gironi 16, Lanza 9, Alonso 7, Zimmermann 3.

Omifer Palmi: Sala 17, Lawrence 11, Benavidez 11, Guastamacchia 9, Carbone 6.

