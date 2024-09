Volley A/M, Prisma Taranto: successo storico per campagna abbonamenti

La campagna abbonamenti “Forza Sette: Due Mari di Emozioni Rossoblù”, lanciata dalla Gioiella Prisma Taranto per la stagione 2024/2025, ha raggiunto un traguardo straordinario con la vendita di 980 abbonamenti. Questo risultato ha evidenziato l’entusiasmo e la passione dei tifosi, dai veterani fedeli ai colori rossoblù ai nuovi sostenitori che si sono uniti negli ultimi anni.

Fondamentale è stato il contributo del Comune di Taranto, guidato dal Sindaco Rinaldo Melucci, che attraverso l’Assessorato allo Sport e l’iniziativa promossa dall’Assessore Gianni Azzaro ha incentivato la partecipazione dei giovani tarantini con abbonamenti agevolati, in collaborazione con la Fipav Taranto. Questa sinergia tra il club, le istituzioni locali e il comitato provinciale ha giocato un ruolo chiave nel successo della campagna.

Tonio Bongiovanni, pesidente della Gioiella Prisma Taranto, ha espresso la sua gratitudine: “980 volte grazie! Questo incredibile risultato è la dimostrazione dell’amore e del sostegno che la città di Taranto riserva alla nostra squadra. Ogni abbonamento rappresenta un cuore rossoblù che batte per noi, e per questo siamo profondamente grati. Continueremo a lottare con determinazione, sapendo di avere al nostro fianco una tifoseria straordinaria. Grazie di cuore a tutti, in special modo al Rinaldo Melucci, sindaco di Taranto, Gianni Azzaro, assessore allo sport, e a Paolo Indiveri, presidente Regionale Fipav, con Agostino Greco, presidente provinciale: insieme affronteremo le sfide della nuova stagione con forza e passione”.

