Volley A3/M, Gioia del Colle: Milan ‘Possiamo crescere tanto’

Tante le note positive in casa Joy Volley al termine della quinta settimana di preparazione. Nell’allenamento congiunto con l’Aurispa Lecce, andato in scena sabato 21 settembre sul parquet del PalaCapurso e terminato sul punteggio di 4-0 (25-19, 25-19, 25-21, 25-20), i biancorossi hanno messo in mostra buone trame di gioco, confermando i notevoli progressi già evidenziati nel test match infrasettimanale con la Sieco Service Ortona (conclusosi 3-1 per i ragazzi di coach Sandro Passaro) e strappando, in più di un’occasione, i meritati applausi del pubblico presente sugli spalti.

Tra i protagonisti della netta affermazione sulla compagine salentina c’è sicuramente Sebastiano Milan , che ha chiuso la sua prestazione positiva con 11 attacchi vincenti, 2 assi, 1 muro e il 60% di ricezione positiva.

Ecco le sue dichiarazioni a margine dell’incontro: ” Abbiamo disputato un ottimo test match contro una formazione di qualità, che sarà un’avversaria di valore assoluto nel girone Blu. Vincere fa sempre piacere. In questo momento, però, ciò che conta è continuare a focalizzare l’attenzione sulla costruzione del nostro gioco. Mantenendo il giusto atteggiamento mostrato finora nel corso degli allenamenti, potremo crescere ancora tanto Ci attendere un cammino lungo e impegnativo, che dovremo affrontare con serenità e con la voglia di migliorare sempre, sia come singoli che come squadra”.

Per il prossimo impegno della Joy Volley bisognerà attendere sabato 28 settembre, giorno in cui capitan Mariano e compagni faranno tappa al PalaGrotte per un allenamento congiunto con la BCC Tecbus Castellana Grotte del tecnico Giuseppe Barbone .

