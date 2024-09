Volley A/M, Prisma Taranto: esordio di fuoco con Milano

Domenica alle 17, il PalaMazzola di Taranto si accenderà per la sfida tra Gioiella Prisma Taranto e Allianz Milano che inaugurerà l’80° campionato di Superlega Credem Banca. Con il sostegno di 980 abbonati, il palazzetto promette un’atmosfera elettrica, dove i tifosi rossoblù saranno il settimo uomo in campo.

La squadra di Dante Boninfante è pronta a misurarsi con un avversario di alto livello. Milano, allenata da coach Piazza, ha mantenuto lo zoccolo duro del team aggiungendo nuovi talenti, come il palleggiatore azzurro Porro e l’opposto belga Reggers. Nel reparto dei centrali spiccano Matteo Piano e Jordan Schnitzer, mentre l’attacco è affidato alla potenza di Matey Kaziyski e Yacine Louati, due campioni di fama mondiale.

Taranto arriva a questo appuntamento con determinazione e dopo una pre-season soddisfacente, come dichiara coach Boninfante: “Sarà un campionato difficile, ma scenderemo in campo con la voglia di vincere. Milano è un avversario forte, ma daremo il massimo per iniziare con il piede giusto”.

L’incontro promette spettacolo ed emozioni, con l’obiettivo di regalare ai tifosi un pomeriggio memorabile di grande volley. Il match sarà trasmesso in diretta su Volleyballworld.tv.

