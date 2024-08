Volley B1/F: Jessica Panucci, un martello per la Star Bisceglie

Un inserimento di spessore nel roster della Star Volley Bisceglie. Il club nerofucsia ha ingaggiato la laterale Jessica Panucci (180 cm), fra le più quotate in assoluto nel ruolo di martello nel contesto del campionato di Serie B1.

32 anni compiuti lo scorso 6 maggio, la schiacciatrice toscana, originaria di Piombino, ha debuttato giovanissima in A2 con la maglia di Pontecagnano (2010-2011) e le ottime prestazioni in B1 tra Marsala, Valdarno e Olbia le sono valse il ritorno nel secondo campionato nazionale (2014-2015, sempre con Olbia). Marsala, Santa Teresa Riva e Altino le tappe successive della carriera, sempre in formazioni di alta classifica di B1, mentre dal 2019-2020 in poi Panucci ha ripreso a calcare i campi di A2 tra Baronissi, Cutrofiano, di nuovo Marsala, Talmassons e Vicenza. Nell’ultima annata, infine, l’esperienza esaltante in B1 con Catania, culminata nella conquista della finale per il salto di categoria. La dirigenza della Star Volley ha voluto puntare con decisione su un’atleta di comprovata esperienza e affidabilità, un’autentica trascinatrice.

«Ho avuto modo di conoscere la società e coach Breviglieri, ricavandone un’ottima impressione» ha dichiarato Jessica Panucci. «Ho percepito l’entusiasmo di un ambiente parecchio carico e la grande volontà di far bene anche in B1 e questo si tramuta in ulteriori motivazioni per chi si inserisce in un contesto vincente. Non vedo l’ora di sentire il calore del tifo biscegliese!».

L’organico della Star Volley Bisceglie è composto, al momento, dalle confermate Valentina Civardi e Martina Quarto oltre che dai quattro nuovi innesti Benedetta Cometti, Nicol Del Federico, Ashley Adubea e Jessica Panucci.

