Volley B1/M, PPV Fasano: chiude il mercato con i due opposti

Un nuovo arrivo e una conferma attesa segnano un chiaro segnale che la stagione imminente profuma di Serie A2. Il direttore sportivo fasanese Micaela Cofano non ha perso l’occasione e, con un’operazione mirata, ha portato in maglia gialloblù un’atleta di altissimo livello: Irene Botarelli.

L’opposto, 28 anni e 188 cm di altezza, originaria di Buonconvento (Siena), vanta una carriera di spessore. Ha esordito a soli 15 anni in Serie B2 con il Cus Siena e ha conquistato il primo successo con il Sant’Elia Fiumerapido in Serie B1 nella stagione 2016/17. Nel 2019/20 ha fatto il salto in Serie A2 con il Soverato e successivamente con il Montale, culminando in Serie A1 con Delta Despar Trentino nel 2021/22. La scorsa stagione ha militato nella Energy System Catania (B1), raggiungendo i playoff promozione. Ora, è pronta a tornare in A2 con Fasano.

“Non vedo l’ora di iniziare questa nuova stagione – afferma Botarelli –. La mancata promozione dell’anno scorso ha alimentato la mia fame agonistica. La proposta della Pantaleo Volley Podio mi ha subito attirato: un progetto solido e lungimirante. Ho trovato un’ottima sintonia con l’allenatore, Paolo Totero. Ringrazio il ds Cofano, la società e la presidenza per la fiducia. Farò del mio meglio per ripagarla insieme alle mie nuove compagne, con dedizione e lavoro”.

La società fasanese ha inoltre riconfermato con grande piacere l’opposto Adelaide Soleti, 26 anni e 183 cm di altezza, originaria di Cisternino. Soleti, alla sua terza stagione in gialloblù, ha conseguito una laurea magistrale in storia dell’arte e non nasconde la sua soddisfazione per la riconferma. Dopo numerosi successi, è approdata a Fasano nell’anno della storica promozione in Serie B1, distinguendosi tra le migliori schiacciatrici del campionato. Lo scorso anno, adattata nel ruolo di opposto, ha contribuito alla grande stagione culminata nei playoff promozione.

“Dopo due anni intensi – dichiara Soleti – sono felice di rimanere a Fasano. Il roster è molto competitivo e credo che ci toglieremo molte soddisfazioni. Conosco Federica Vittorio, una preziosa pedina per la seconda linea. Anche quest’anno sarà ricco di emozioni, sudore e tanta pallavolo”.

Con questi nuovi arrivi e riconferme, la stagione della Pantaleo Volley Podio promette grandi emozioni e la possibilità concreta di puntare alla Serie A2.

