Volley C/F, Aurora Brindisi: Rebecca Spinelli torna a casa

Clpo di mercato dell’Aurora Brindisi che riabbraccia Rebecca Spinelli, opposta mancina classe ’99. La giocatrice brindisina, dopo aver calcato diversi campi di Serie C, torna nella sua città natale per rinforzare la squadra di mister Polimeno.

Spinelli, entusiasta per il ritorno, ha dichiarato: “Ringrazio la società per aver creduto in me e il mister per la fiducia riposta. Con entusiasmo ed orgoglio tornerò ad indossare i colori della mia città. Sono felicissima di far parte di questo progetto e di conoscere le mie nuove compagne di squadra. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare sodo per raggiungere insieme gli obiettivi prefissati.”

La società, sempre attiva sul mercato, esprime grande soddisfazione per questa operazione. Il Vice Presidente Daniele De Leonardis ha concluso: “Siamo felici per il valore tecnico e morale di questa operazione. Riportare a casa un altro pezzo di Brindisi ci rende orgogliosi. Per una giocatrice, vestire la maglia della propria città è il massimo.”

