Volley B/M: Grottaglie supera anche Galatone e tenta la fuga

Sette su sette e fuga in classifica, non poteva chiudersi nel migliore dei modi la domenica del Volley Club Grottaglie che in un colpo solo sconfigge tra le mura amiche la Green Volley Galatone, chiude la striscia di ventotto vittorie consecutive in regular season dei biancoverdi e si porta a quattro lunghezze di vantaggio in classifica sulle più dirette inseguitrici.

Una gara combattutissima, in un Tensostatico di Tuglie gremito in ogni ordine di posto, che ha visto i granata prevalere per 1-3 (23-25; 25-20; 23-25; 21-25) in poco più di due ore di gioco. La gara è stata molto piacevole, soprattutto per un pubblico disinteressato, continuo equilibrio e cambi di vantaggio hanno caratterizzato il match.

Inizio favorevole ai padroni di casa che costringono Giosa al primo time out sul 10-8. Il Volley Club impatta e da lì inizia una fase di continui cambi di vantaggio, sino al 17-18 che costringe Cavalera al timeout. L’equilibrio continua anche nelle fasi finali con un parziale di 5-5 che porta Cavalera a richiedere nuovamente l’interruzione del gioco sul 22-23. Galatone impatta ma il Volley Club riprende la testa e chiude sul 23-25.

Nel secondo set l’andazzo è simile: il Grottaglie controlla sino al 14-15 poi, dopo il timeout, il Galatone cambia marcia e con un parziale finale di 11-5 impatta nel punteggio.

Nel terzo set il Grottaglie aggredisce la gara, Cavalera le prova tutte ma vede i suoi sprofondare sul -5 (11-16), il Galatone però ritrova il filo del discorso e con una grande rimonta impatta sul 23-23. Il set però si chiude con il primo tempo di Giosa e la diagonale di Cazzaniga che portano Grottaglie al comando delle operazioni.

Il vantaggio però non galvanizza il Grottaglie, bensì lo anestetizza. Il Galatone parte fortissimo nel quarto set, portandosi fino al +6. Grottaglie si riorganizza e dopo aver ripreso fiato rimonta rabbiosamente sino al 16-16. Ancora grandi movimenti da parte del Galatone che prova di tutto, il parziale finale di 5-9 garantisce al Volley Club Grottaglie di chiudere il match e volare a più quattro in classifica.

Grottaglie, trascinata nuovamente da un monumentale Cazzaniga, netto vincitore del duello a distanza con Cester, è attesa da un’altra difficilissima sfida, in casa del Molfetta.

Al termine del match è il capitano Alessio Fiore a parlare del momento dei suoi: “Questa vittoria ha grande significato, non solo per la classifica ma per la consapevolezza di squadra. Possiamo giocare ad armi pari contro tutti, se continuiamo a lavorare come stiamo facendo possiamo toglierci grandi soddisfazioni. Abbiamo fatto la differenza rimanendo calmi e tenendo botta anche nei momenti di difficoltà, rimanendo sempre concentrati. Vogliamo dedicare la vittoria al nostro Mino Lacava, che ci supporta ogni giorno in allenamento, per confortarlo in questo momento difficile a livello personale.”

