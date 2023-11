Volley C/F: È inarrestabile la marcia della Dinamo Molfetta

La marcia della Dinamo CAB Molfetta prosegue. Al Pala Poli di Molfetta non c’è storia, o quasi, tra le padrone di casa e le baresi della Volley’s Eagles che soccombono sotto i colpi di Mastropasqua e compagne.

Una squadra che rimane concentrata per tutto il match e non si fa sorprendere, mantenendo diritta la barra di una stagione iniziata come meglio non si poteva. In attesa degli scontri diretti (sabato prossimo si va in casa dell’ASEM Bari), le ragazze di coach Marzocca si godono il secondo posto solitario in classifica scavalcando proprio le prossime avversarie.

Il match non è mai in discussione e l’iniziale equilibrio del primo set sul 2-2 viene ben presto smentito da Parisi, Lazzizzera e Cosentino che permettono alle ragazze in maglia arancio di portarsi a + 3 sulle avversarie. L’ottavo punto porta invece la firma di Lazzizzera con un 8-4 che ben indirizza il set dalla parte giusta, ma il massimo vantaggio lo realizza Cervelli.

La Dinamo arriva anche a doppiare le avversarie grazie alle schiacciate vincenti di Mastropasqua e Fracchiolla che con un lungolinea realizza il 17esimo punto. È inutile il tentativo della Eagles di riaprire il set perché ancora Fracchiolla porta le sue sul 19-10. Sul finale di set Marzocca cambia Cosentino con Abbattista con quest’ultima che realizza immediatamente due punti. Sul 24-12 a chiudere il primo set ci pensa Parisi. Finisce 25-12 il primo round. L’atteggiamento della Dinamo non cambia nel secondo set.

Dopo il doppio vantaggio delle baresi, le ragazze arancio mettono subito le cose al loro posto controsorpassando le ospiti e portandosi a +2 . Sull’8-2 per la Dinamo, la Volley’s Eagles si sveglia, approfitta di diversi errori da parte delle ragazze arancio e pareggia i conti sul 8-8/9-9. L’impatto di Mastropasqua sul match è davvero molto positivo: la Dinamo riprende la sua marcia portandosi sull’11-9 e ancora sul 15-13. Il set nella sua parte centrale si fa più combattuto con le due squadre che si affrontano a muso duro, lottando su ogni palla.

Cervelli realizza il 21esimo punto e permette alle sue di tenere a distanza le baresi. Marzocca inserisce anche la classe 2005 Leone che ripaga subito il coach, realizzando il suo primo punto in Serie C e mettendo il sigillo sul secondo set che lei stessa chiude sul 25-19. Per le baresi non c’è storia nemmeno nel terzo set, perché la Dinamo rimane concentrata anche nell’ultima parte di gara. Lazzizzera è micidiale al servizio e permette alla Dinamo di partire fortissimo in quello che si rivela essere l’ultimo set.

Cosentino e Parisi portano rispettivamente le arancio sul 7-2 e 9-2. Break della Eagles che accorcia le distanze sul 10-4 prima dell’immediata risposta delle padrone di casa che non tarda ad arrivare con Parisi, brava più volte a sorprendere la difesa ospite. È la serata giusta per far esordire altre due under, Francese e Porta nel momento in cui Lazzizzera realizza il 21esimo punto per la Dinamo. Mastropasqua e ancora Parisi permettono alle arancio di ipotecare l’ennesima vittoria consecutiva, ma sul 24-11 le ragazze di coach Marzocca decidono di dare gloria anche alle avversarie.

La Volley’s Eagles sfrutta gli errori Dinamo nella parte finale del match con le avversarie che recuperano ben 6 punti annullando i ripetuti matchball delle arancio. A far calare il sipario dopo poco più di un’ora e un quarto di partita ci pensa Mastropasqua che chiude i conti sul 25-20regalando alle sue ancora un successo.

«Era importante portare a casa questi tre punti importanti senza sottovalutare l’avversario – ha commentato Marilena Fracchiolla –. Lo abbiamo fatto tranquillamente superando quei pochi momenti di difficoltà che ci sono stati. È stata ancora una vittoria di gruppo per una partita che ha permesso di far giocare anche delle ragazze che sinora hanno visto poco il campo perché poco utilizzate. Questa settimana la testa sarà tutta all’Asem Bari, le nostre prossime avversarie, in un match dove misureremo le nostre effettive ambizioni».

Concisa, ma puntuale l’analisi di coach Marzocca: «Abbiamo vinto una partita contro una squadra in cui mancavano i due martelli titolari – ha ribadito – e abbiamo, quindi, avuto la possibilità di far esordire altre due ragazze under». Sabato 25 novembre la Dinamo CAB Molfetta sarà attesa da uno scontro al vertice contro l’Asem Volley Bari alle ore 19.

Prosegue il momento negativo dei ragazzi della Serie D della Dinamo sconfitti in trasferta al tiebreak per 3-2 (25-21; 25-19; 26-28; 17-25; 15-10) dall’ASD GS Atletico. A fine partita questo il commento del coach Fabio D’Agostino: «È stata l’ennesima gara caratterizzata da tanti alti e bassi – ha commentato – Abbiamo approcciato male alla gara concedendo agli avversari tanti errori diretti e non sfruttando le occasioni concesse. Il terzo set, vinto ai vantaggi, ci ha ridato consapevolezza nei nostri mezzi e ci ha permesso di esprimere al meglio la pallavolo che sappiamo e dobbiamo giocare, con pochi errori e buone percentuali d’attacco! Nel quinto set siamo partiti proseguendo il lavoro fatto nei due set precedenti mancando però di lucidità nei momenti fondamentali. Questo match, nonostante l’amaro in bocca del risultato, ci lascia la consapevolezza che con pochi, piccoli dettagli, possiamo sicuramente raccogliere molto più di quello raccolto fin ora».

Domenica 26 novembre alle ore 20.30 i ragazzi di coach D’Agostino saranno impegnati a Bari presso il Palazzetto Carbonara contro la SSD Carbonara Volley.

Dinamo CAB Molfetta – Volley’s Eagles 3-0 (25-12; 25-19; 25-20)

Dinamo CAB Molfetta: Ayroldi NE, Sancilio NE, Cervelli 9, Abbattista 2, Fracchiolla 7, Lazzizzera 11, Mastropasqua 11, Parisi 10, Cosentino 3, Leone 1, Francese, Porta, Panunzio. Coach Marzocca. Aces: 15.

Volley’s Eagles: Zocca, Chiapparino 4, Di Pietro 4, Lombardo NE, Fusaro 2, Scattarelli, Rizza 16, Lanotte NE, Daddario 5, Rotondo 1, Signorile. Coach De Cosimo. Aces: 5.

