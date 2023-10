Volley B/M: Grottaglie, Cus Bari primo ostacolo in campionato

Inizia una nuova stagione per il Volley Club Grottaglie. I ragazzi della Città delle Ceramiche partiranno nuovamente all’assalto del Girone H del Campionato Nazionale di Serie B. Dopo l’approdo ai playoff della scorsa stagione e l’amaro epilogo di Cagliari, l’ambiente è carico per riprovare a conquistare la post season in un campionato ancora più competitivo e con tantissime squadre che ai cancelli di partenza sono candidate alla qualificazione alle gare decisive dell’annata.

Il primo ostacolo sul cammino di Fiore e compagni sarà rappresentato dal CUS Bari,squadra neopromossa e vecchia conoscenza del Grottaglie che tre stagioni fa sconfisse proprio i biancorossblù di casa per assicurarsi la promozione in Serie B.

Introduce la gara Alessandro Giosa, da quest’anno capo allenatore e giocatore del team grottagliese: “A Bari dobbiamo fare una partita accorta, ci attende un ambiente caldissimo e galvanizzato per l’esordio in una nuova categoria. Loro hanno giocatori che conoscono bene la categoria e tanti giovani esordienti che potranno dire la loro. Bisognerà approcciare bene all’incontro e imporre da subito il nostro gioco, abbiamo tutte le carte in regola per partire con il piede giusto ma dobbiamo sempre mantenere alta la guardia. Siamo una squadra profondamente rinnovata e dal mercato sono arrivate pedine fondamentali, le prime partite saranno di rodaggio ulteriore, dopo un’ottima pre stagione, puntiamo di essere al top tra un paio di settimane”.

Proprio dal “mercato” arriva l’ultima novità in casa Volley Club: dopo aver fatto la preparazione con la prima squadra il giovane Marco Lamendola, classe 2005, è stato aggregato alla prima squadra. Lamendola, centrale dalle spiccate abilità fisiche, ha fatto tutta la trafila nelle categorie giovanili con il Grottaglie ed ora sarà lui a completare il reparto della Serie B. Il saluto di Lamendola: “La fiducia che mi ha dato la società sarà un’occasione di crescita personale. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova stagione accanto a giocatori importanti, tra cui il coach Giosa. Qui a Grottaglie ho mosso i primi passi pallavolisticamente, spero di ricambiare la fiducia di tutta la società!”.

La gara tra Bari e Grottaglie sarà trasmessa dalla squadra di casa sui propri canali social, fischio d’inizio alle 20:00. Direzione affidata a Moscariello e Iula.

