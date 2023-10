Volley B1/F: Teramo bagna l’esordio in B1 della PPV Fasano

Tutto pronto per l’esordio ufficiale nel prossimo campionato di Serie B1 per la Pantaleo Il Podio Volley Fasano. Sabato 7 ottobre, le ragazze del presidente Renzo Abete affronteranno tra le mura amiche del “Salvemini” di Fasano l’Adriatica Press Futura Teramo.

Prima gara di campionato quindi per le ragazze di coach Paolo Totero reduci da un lungo periodo di preparazione tecnico/atletico e da diverse test amichevoli che hanno messo in luce quelle che sono le reali potenzialità di questo nuovo roster costruito per difendere la Serie B1 conquistata nello scorso campionato.

Team allestito minuziosamente dal ds Micaela Cofano il cui obbiettivo resta quello di disputare un campionato di alto livello. Per questo primo impegno quindi Chiara Vinciguerra e compagne se la vedranno con la formazione abruzzese già visionata dal vivo nel quadrangolare amichevole “Mirko Mazzagatti” svolto proprio in quel di Teramo.

Match molto impegnativo per il roster gialloblu fasanese contro un team ben allestito e neo promosso in B1. “La formazione che affronteremo è ben costruita in grado di praticare un ottimo gioco – afferma coach Paolo Totero -. Nel memorial disputato in casa loro abbiamo avuto modo di farci un’idea sulle loro qualità ma dare giudizi più approfonditi è alquanto difficile in quanto alla prima giornata tutte escono da una preparazione atletica impegnativa e questo rende imprevedibile qualsiasi avversario nelle prime gare di campionato. Noi siamo pronti per questo inizio e gli indizi raccolti ultimamente ci fanno ben sperare per un buon avvio di campionato”.

Adriatica Press Futura Teramo diretta da coach Luca Nanniche arriva in quel di Fasano per confermare la buona preparazione svolta sino ad oggi. Roster che vede in Aurora Poli (centrale), Greta Mazzagatti (centrale), Monica Lestini (Schiacciatrice) e Silvia Costantini (Schiacciatrice) i loro punti di forza.

Gara dal sapore familiare per la schiacciatrice fasanese Vivien Di Diego per la presenza in quel di Teramo di sua sorella Celeste Di Diego (palleggiatrice). Società teramana dove l’atleta fasanese ha costruito la sua giovane carriera pallavolistica prima di approdare prima a Cutrofiano e ora a Fasano.

Inizio gara fissato per le ore 18,00 al “Salvemini” di Fasano con la direzione dei signori Enrico Dandolo e Francesco Salvatore Iovinella.

