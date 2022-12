Volley B/M: Club Grottaglie, a Napoli vittoria per cuori forti

Condividi su...

Era decisiva ed è arrivata: il Volley Club Grottaglie conquista la decima vittoria stagionale e arriva al big match di domenica prossima contro la BCC Leverano da imbattuto. Una sfida, quella nel capoluogo Campano, per cuori fortissimi. A Giosa e compagni ci sono volute quasi tre ore e quattro set ai vantaggi per sconfiggere l’Athena Volley per 1-3.

Il Volley Club, privo di Antonazzo, ko per influenza, ha lanciato il 2002 D’Amico in sestetto, affidandosi poi a Balestra in regia, Fiore, Di Felice e Ristani sui laterali e Giosa come primo centrale, confermata, almeno inizialmente, la soluzione del doppio libero con Luzzi e De Sarlo per difesa e ricezione.

La gara, per il Volley Club Grottaglie, sembrava essersi messa sui binari giusti, sino alla fine del primo set nel quale uno sbandamento collettivo è costato l’annullamento di sei set point ai ragazzi di Coach Spinosa. Per rimettere il set in piedi e portarlo a casa decisivo l’ingresso di Simone Bartuccio in seconda linea per rinforzare una ricezione tentennante sino a quel punto. Rimessa la barca in mari calmi i granata hanno fatto loro il set con il punteggio di 26-28.

Nel secondo set è il Grottaglie ad annullare cinque set point agli ospiti non riuscendo, però, a piazzare la zampata decisiva. L’Athena Volley ha dunque impattato con il punteggio di 26-24.

Il terzo set, invece, è stato pura follia: una battaglia tecnica, fisica e soprattutto nervosa. Il Volley Club Grottaglie ha vinto una maratona durata circa un’ora con l’incredibile punteggio di 38-40. Nel quarto ed ultimo set il Volley Club Grottaglie resiste alla sfuriata nervosa dell’Athena e riesce, con il super muro di Ristani, a portare a casa la vittoria con il set vinto 25-27.

A fine gara il commento di D’Amico: “È stata una partita difficile, molto complicata sia dal punto di vista tecnico che mentale, abbiamo trovato una squadra ostica e molto preparata.I punteggi dei set riassumono e spiegano per bene l’andamento e la difficoltà della partita. Sono molto contento di aver potuto contribuire alla vittoria, siamo un gruppo fantastico e spero che i risultati positivi continuino il più possibile. Ora ci prepariamo al massimo per il big match contro leverano dove servirà tutto l’aiuto dei nostri tifosi quindi vi aspettiamo numerosi al Pala Campitelli a sostenerci”.

Nel prossimo turno, l’ultimo prima della pausa natalizia, il Volley Club affronterà la BCC Leverano in casa. Le due squadre al momento sono appaiate in testa alla classifica a quota trenta.

ATHENA VOLLEY – VOLLEY CLUB GROTTAGLIE 1-3 (26-28; 26-24; 38-40; 25-27)

Athena Volley: Palladino, Gargiulo, Trematerra 7, Piccolo 12, Giordano 9, Cocozza 2, Trani 11, Auriemma 27, D’Antonio, Castagliuolo (L). A disp: Limontello, Barretta, Paloscia, Catalano (L). All: Cimmino.

Volley Club Grottaglie: Fiore 18, Bartuccio, Balestra 3, Semeraro, Di Felice 20, D’Amico 4, Giosa 10, Poli, Ristani 31, Luzzi, De Sarlo. A disp: Buccoliero. All: Spinosa – Azzaro.

Arbitri: Lisena, Giuliano.

Note: Cartellini rossi Balestra (G) e Cimmino (A) nel terzo set.

Area Comunicazione e Marketing – Volley Club Grottaglie