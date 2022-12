Volley C/F: Quarta vittoria consecutiva per l’Aurora Brindisi

Condividi su...

Continua il buon periodo per l’Aurora Volley Brindisi che al Pala De Giorgi di Squinzano centra la quarta vittoria consecutiva battendo con un convincente 3-0 la locale formazione della Fomed Vis e si issa solitaria al terzo posto in classifica. La gara disputatasi domenica 11 dicembre e valevole per la nona giornata di campionato ha visto la formazione biancazzurra allenata da Coach Elio Quarta prendere subito il comando della gara senza lasciare spazio ai tentativi di rimonta delle avversarie che pure hanno interpretato la gara con impegno e determinazione.

Reduce dalla ottima prova fornita nel derby contro l’Ostuni la squadra brindisina scende in campo con l’intenzione di fare bottino pieno e schiera Mollica in regia, Difronzo libero, Andreula e Galiulo centrali, Palumbo e Martino laterali e il nuovo acquisto De Toma, alla sua prima da titolare, come opposto.

Cronaca della partita – Parte decisamente bene l’Aurora che si porta subito in vantaggio sfruttando la vena realizzativa di Martino che con un proficuo turno di battuta scava un solco (1-5) che consente alle biancazzurre di condurre il set con una certa tranquillità. Verso la metà del parziale il divario si allunga ulteriormente (8-20) con Andreula e Galiulo insuperabili a muro e Martino e Palumbo ispirate in attacco. L’allenatore concede minuti di gioco all’altro nuovo acquisto Della Rocca che subentra per Martino verso la fine del set che si chiude con un ace di Mollica sempre molto efficace in battuta (12-25).

Nel secondo set è invece lo Squinzano ad avvantaggiarsi inizialmente (4-0) complice anche qualche attacco impreciso delle biancazzurre. Vantaggio che viene rapidamente rimontato dalle brindisine che già a metà set conducono con un discreto margine (14-20). In questo parziale le giocatrici di casa appaiono più attente e determinate mettendo in mostra anche una buona difesa, ma la rimonta non si concretizza grazie alla solidità dell’Aurora che vince anche il secondo set (17-25).

Nel terzo set sono chiare le intenzioni della formazione brindisina di chiudere i giochi velocemente. La formazione di Coach Quarta inizia bene e si porta subito a distanza di sicurezza (1-6) salvo poi concedere qualche punto alla squadra di casa che vuole provare ad allungare il match. Infatti le salentine si portano fino al 7-9 grazie ad una buona difesa e lottando su ogni palla. A rimettere le cose a posto ci pensa Martino che, nel momento migliore delle avversarie, piazza un ace che spezza il tentativo di rimonta avversario (13-19). Con un vantaggio ormai rassicurante il coach sostituisce Difronzo e De Toma rispettivamente con Maggio e Mastrantonio con la giovane opposta brindisina che si toglie la soddisfazione di mettere a terra il pallone del definitivo 19-25 che consegna alle biancazzurre la vittoria del match.

Con questa vittoria l’Aurora Volley Brindisi consolida la terza posizione, adesso solitaria, in classifica e si gode il buon momento di continuità di gioco e di risultati.

Il prossimo impegno vedrà la formazione biancazzurra impegnata sul parquet di casa del Pala Malagoli sabato 17 dicembre opposta al fanalino di coda del girone la formazione leccese della Bee Volley.

Fomed Vis Squinzano – Aurora Volley Brindisi 0-3 (12-25, 17-25, 19-25)

Squinzano: Blasi k, Tumolo L1, Pellegrino, Muci 1, Russo 7, Savoia 1, Briganti 4, Pagano 1, Bianco 4, Andrioli 4, Parisi, Maggio, De Siato L2, Montanaro.

Brindisi: Palumbo k 10, Mollica 5, Martino 10, Andreula 11, Difronzo L1, De Toma 5, Galiulo, Della Rocca, Mastrantonio 1, Maggio L2, De Maria, Fiore, Montanero, Moro, Palmisano Romano. All. Quarta – Casalino