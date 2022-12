Volley: Prisma Taranto, ingaggiato nuovo schiacciatore

Condividi su...

La Gioiella Prisma Taranto ha raggiunto l’accordo con la Trentino Volley per l’ingaggio dello schiacciatore Danilo De Santis, classe 1993, nella prima parte di questa stagione in forza alla Pag Taviano. Nato a Tarquinia, 202 cm di altezza, ha militato in club blasonati di A2 quali BCC Castellana Grotte e Messaggerie Bacco Catania e Fonteviva Massa Livorno, oltre che in Serie A3 con Tipiesse Cisano, Volley Team San Donà e Da Rold Belluno. De Santis è già a disposizione di coach Di Pinto.