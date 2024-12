Volley A3/M, Castellana Grotte: seconda sconfitta interna di fila

Seconda battuta d’arresto consecutiva al Pala Grotte per la Bcc Tecbus Castellana Grotte, che incassa la terza sconfitta di fila (tra casa e trasferta) nel campionato nazionale di Serie A3 Credem Banca di pallavolo maschile. Nell’ottava giornata del Girone Blu, i pugliesi cedono alla Domotek Reggio Calabria con un netto 0-3 (23-25, 19-25, 19-25).

Prestazione opaca per Castellana, Reggio in stato di grazia

La squadra calabrese ha dimostrato un maggiore equilibrio e solidità, approfittando delle difficoltà della New Mater, orfana del capitano Zornetta e visibilmente sottotono. Gli errori nel finale del primo set, dopo un vantaggio iniziale, hanno influito negativamente sulla fiducia dei gialloblù, che non sono riusciti a risollevarsi. Ottima la prestazione di Laganà, top scorer con 23 punti, vero trascinatore di una Domotek ordinata e cinica, che ha mostrato una superiorità in attacco (44% contro il 36% di positività degli avversari).

Le formazioni

Coach Giuseppe Barbone ha schierato Castellana con Cappadona in regia, Casaro opposto, Carta e Renzo in banda, Marra e Ciccolella al centro, Guadagnini libero. Reggio Calabria, guidata da coach Polimeni, ha risposto con Esposito palleggiatore, Laganà opposto, Soncini e Lazzaretto schiacciatori, Picardo e Stufano centrali, De Santis libero.

Cronaca della partita

Il primo set si apre con un buon avvio della Bcc Tecbus (7-4), ma Reggio risponde prontamente, riportandosi in parità. Castellana guadagna nuovamente il vantaggio (18-15), ma un’ottima serie di Laganà consente alla Domotek di chiudere 23-25. Nel secondo parziale, Castellana accusa il colpo e subisce un break decisivo (7-11), nonostante qualche tentativo di rimonta. Reggio, solida e precisa, capitalizza gli errori dei pugliesi e si porta sullo 0-2 (19-25). Il terzo set segue un copione simile: Castellana fatica a trovare continuità, mentre Laganà e compagni spingono sull’acceleratore, chiudendo il match 19-25.

Le dichiarazioni

Coach Barbone non nasconde le difficoltà del momento: “Dobbiamo ritrovare fiducia e lavorare su tutti i componenti del roster. Nel primo set siamo stati avanti, ma quella rimonta finale ci ha penalizzato troppo, influendo sul resto della partita”.

Bcc Tecbus Castellana Grotte-Domotek Reggio Calabria 0-3 (23-25, 19-25, 19-25)

Castellana: Casaro 12, Renzo 7, Carta 10, Cappadona 2, Ciccolella 5, Marra 4, Mondello 3. Battute vincenti: 2; errori: 14. Muri: 7. Attacco: 36%.

Reggio Calabria: Laganà 23, Lazzaretto 9, Soncini 10, Picardo 4. Battute vincenti: 3; errori: 10. Muri: 4. Attacco: 44%.

