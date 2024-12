Volley B1/F, si ferma la striscia vincente della Star Bisceglie

La striscia di cinque vittorie consecutive della Star Volley Bisceglie in Serie B1 si è interrotta a Torre Annunziata, dove il Vesuvio Oplonti ha conquistato un prezioso successo al tie-break. Nonostante l’assenza del suo opposto titolare Ashley Adubea, uscita per infortunio nel terzo set, e della compagna di ruolo Gidere Luna Ba, la squadra nerofucsia ha lottato fino alla fine, muovendo comunque la classifica per la settima volta in otto gare.

La partita è stata equilibrata e combattuta. La Star Volley ha vinto con autorità il primo set (15-25) grazie ai colpi di Adubea e alla solidità difensiva di Minervini. Nel secondo parziale, però, le campane hanno reagito, sfruttando alcuni errori avversari e conquistando il set di misura (25-23). Il terzo periodo ha visto la squadra biscegliese prevalere 22-25, ma l’infortunio di Adubea ha costretto coach Breviglieri a riorganizzare il sestetto, inserendo Civardi in un ruolo inedito.

Nel quarto set, Oplonti ha approfittato del momento di difficoltà delle ospiti, imponendosi 25-21 e trascinando il match al tie-break. Nel decisivo quinto set, l’equilibrio è durato fino all’11-12, quando quattro punti consecutivi delle padrone di casa hanno chiuso la sfida (15-12).

Vesuvio Oplonti-Star Volley Bisceglie 3-2

Vesuvio Oplonti: Bortolot, Laura Biscardi 20, Gervasi 21, Giada Biscardi 17, Pepe 6, Vujko 8, Lanari (libero), Rendina. N.e.: De Santis, Andretti, Pierro, De Caprio, Esposito. All.: Alminni.

Star Volley Bisceglie: Galazzo 5, Adubea 13, Civardi 14, Panucci 16, Cometti 14, Torre 6, Minervini (libero), Solarino 8, Ba. N.e.: Colucci, Losciale, Luzzi (libero). All.: Breviglieri.

Arbitri: Scudiero, Rossi.

Parziali: 15-25, 25-23, 22-25, 25-21, 15-12.

Durata set: 21’, 28’, 31’, 27’, 17’ (totale 2 ore e 4 minuti).

