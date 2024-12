Volley C/F, Dinamo Molfetta: vincere per sbloccarsi

Tornare a vincere e smuovere una classifica ferma da troppo tempo: è questo l’imperativo per la Dinamo CAB Molfetta. Dopo l’amara sconfitta nella trasferta di Corato, la squadra si prepara ad affrontare un’altra sfida insidiosa domenica 1° dicembre alle ore 18.30, contro la Don Milani Volley, nella Palestra “Ungaretti” di Via Don Gnocchi a Bari.

In settimana, le atlete in maglia arancio sono tornate in palestra per analizzare, insieme al coach Susanna Sciancalepore, gli errori che hanno portato al passo falso di Corato. L’obiettivo è chiaro: dimostrare il proprio valore e ottenere punti contro un avversario temibile ma alla portata.

La Don Milani Volley, attualmente sesta in classifica con 9 punti, cercherà di riscattare la sconfitta subita a Cerignola nella scorsa giornata. Per la Dinamo sarà fondamentale mantenere la concentrazione lungo tutto il match e non concedere spazi agli avversari.

Per quanto riguarda la Prima Divisione Maschile Dinamo, il match contro JD Volley SNG, inizialmente in programma per domenica 1° dicembre, è stato rinviato al 23 febbraio 2025.

Intanto, la Polisportiva Dinamo Molfetta continua la sua battaglia contro la violenza di genere, dedicando la “Settimana di Federica” al ricordo di Federica De Luca e del piccolo Andrea, tragicamente scomparsi nel 2016. L’iniziativa ribadisce con forza il “no” alla violenza sulle donne, sottolineando che la libertà è un diritto, non un privilegio.

