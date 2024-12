Volley A/M, Taranto-Modena: sfida tra due squadre in gran forma

Alle 16.00 di domenica 1 dicembre, il PalaMazzola sarà il teatro di un’importante sfida della 10a giornata di Superlega: Gioiella Prisma Taranto contro Modena Volley. Due squadre in grande forma si daranno battaglia in un match che promette emozioni e spettacolo per gli appassionati di pallavolo.

Modena, guidata da Alberto Giuliani, arriva galvanizzata dalla vittoria per 3-1 su Padova, che ha confermato il ritrovato equilibrio della squadra. In evidenza Buchegger, autore di 20 punti, supportato da Rinaldi e Sanguinetti. Decisivo anche il veterano Stankovic, leader a muro e al servizio. Il sestetto modenese schierato nell’ultima gara, con De Cecco in regia e Gutierrez in banda, ha mostrato grande solidità, confermando il ruolo di Modena tra le protagoniste del campionato.

Dall’altra parte del campo, Taranto si presenta con il morale alle stelle dopo l’impresa contro la Lube. La vittoria al tie-break ha acceso l’entusiasmo del pubblico pugliese, pronto a spingere la squadra di coach Boninfante verso un’altra prestazione memorabile. Aimone Alletti, vice capitano della Gioiella Prisma, sottolinea l’importanza dell’intensità agonistica: “Dobbiamo affrontare Modena con la stessa cattiveria messa in campo contro la Lube, migliorando sul piano tecnico. Sarà una sfida difficile, ma vogliamo portare a casa il risultato.”

Il match sarà diretto dagli arbitri Marco Zavater e Antonella Verrascina, con video check affidato a Simone Massimiliano. La gara sarà trasmessa in diretta su VBTV, per un appuntamento imperdibile per gli amanti del grande volley.

Precedenti: 20 (16 vittorie Modena, 4 vittorie Taranto)

Ex in campo: Josè Miguel Gutierrez, a Taranto nella stagione 2023/24.

Punti in palio importanti per entrambe le formazioni, in una partita che si preannuncia ricca di intensità e spettacolo.

