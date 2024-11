Volley A3/M, Castellana Grotte implacabile con la vicecapolista Sabaudia

La Bcc Tecbus Castellana Grotte prosegue il suo cammino perfetto nelle gare casalinghe del campionato di Serie A3 di pallavolo maschile, imponendosi con un netto 3-0 sulla Vidya Viridiex Sabaudia al Pala Grotte. La squadra allenata da Giuseppe Barbone ha dominato l’incontro senza mai lasciare spazio agli avversari, dimostrando una notevole solidità tecnica e tattica.

Grazie ai 16 punti del capitano Zornetta, ai 15 di Casaro e ai 13 di Marra (con ben 7 muri), la Bcc Tecbus ha mostrato una prestazione impeccabile, caratterizzata da una ricezione al 53% e solo 6 errori in attacco. Un match dominato dalla continuità e dalla precisione, in cui Sabaudia, vice capolista, non è mai riuscita a trovare il ritmo.

La formazione di coach Barbone, identica a quella vista due settimane fa contro Campobasso, ha trovato subito il vantaggio grazie ai muri di Marra e ai punti decisivi di Casaro e Zornetta, chiudendo il primo set 25-12. Nel secondo set, nonostante una maggiore aggressività di Sabaudia, Castellana ha mantenuto il controllo, portandosi sul 25-20. Nel terzo set, la Bcc Tecbus ha dominato nuovamente, chiudendo la partita con un netto 25-13.

“Sono molto felice per l’intensità e la continuità della squadra. Abbiamo lavorato duramente in settimana e questa vittoria è una dimostrazione della nostra determinazione. Ora guardiamo avanti, pronti per le prossime sfide”, ha dichiarato Giuseppe Barbone, coach di Castellana Grotte al termine del match.

Bcc Tecbus Castellana Grotte – Vidya Viridex Sabaudia 3-0 (25-12, 25-20, 25-13)

Castellana: Cappadona 3, Zornetta 16, Ciccolella 5, Casaro 15, Carta 9, Marra 13, Guadagnini (L), Mondello. ne Russo, Bux, Didonato, Renzo, Guglielmi (L).

All. Barbone, II all. Valente, ass. all. Calisi, scout Ippolito.

Battute vincenti/errate: 6/14

Muri: 13

Ricezione positiva/perfetta: 69/44. Attacco: 53

Errori gratuiti: 6 att / 0 ric

Sabaudia: Mazzon N., Mazzon R., De Vito 2, Onwuelo 11, Ruiz 6, Tomassini 6, Rondoni (L), Catinelli, Stamegna, Menichini. ne Abagnale (L), Serangeli.

All. Mosca, II all. Canari, scout Frasca

Battute vincenti/errate: 0/8

Muri: 3

Ricezione positiva/perfetta: 58/24. Attacco: 27

Errori gratuiti: 6 att / 6 ric

Arbitri: Luigi Pasciari di Nola (Na), Mariano Gasparro di Agropoli (Sa)

