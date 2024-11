Volley A3/M, inarrestabile Gioia del Dolle: il PalaCapurso resta inviolato

La Joy Volley Gioia del Colle mantiene l’imbattibilità casalinga superando con un netto 3-0 (25-18, 25-20, 25-14) la EnergyTime Campobasso. Dominio assoluto dei biancorossi sul campo di via Einaudi, orchestrati con maestria da Peppe Longo, MVP del match, e trascinati dal top scorer Edvinas Vaškelis, autore di 17 punti con il 53% di attacchi vincenti.

Questo quarto successo stagionale porta la squadra a 12 punti, consentendo di agganciare la vetta della classifica del girone Blu, ora condivisa con la Romeo Sorrento, ferma per il turno di riposo.

Formazioni

Coach Passaro schiera Longo e Vaškelis in diagonale, Mariano e Milan come schiacciatori, Cester e Garofolo al centro, con Rinaldi libero. Mister Maniscalco risponde con Giani in regia, Diaferia opposto, Margutti e Urbanowicz in banda, Orazi e Fabi centrali, e Calitri libero.

La Partita

Nel primo set, la Joy Volley impone subito il proprio ritmo, toccando il +4 (13-9) grazie a Vaškelis e Milan. Il tecnico ospite prova a scuotere i suoi con un time-out, ma i padroni di casa mantengono il controllo e chiudono 25-18.

Equilibrato l’avvio del secondo parziale, con le squadre ferme sul 10-10. Un break di Urbanowicz illude Campobasso, ma la Joy risponde prontamente con Garofolo e Vaškelis, allungando fino al 25-20 con un ace finale di Milan.

Nel terzo set, Vaškelis guida Gioia a un solido vantaggio (7-3). La squadra di Longo non molla e, con l’aiuto di Mariano e Cester, porta a casa un trionfo finale per 25-14, mantenendo inviolato il PalaCapurso.

JOY VOLLEY GIOIA DEL COLLE-ENERGYTIME CAMPOBASSO 3-0 (25-18, 25-20, 25-14)

JOY VOLLEY GIOIA DEL COLLE: Longo 0, Vaškelis 17, Mariano 5, Milan 11, Cester 5, Garofolo 5, Rinaldi (L1) pos 70%, Martinelli, Alberga 1, Persoglia 1, Romanelli, Disabato, Attolico, Di Carlo (L2). All. Sandro Passaro, vice all. Francesco Racaniello.

ENERGYTIME CAMPOBASSO: Giani 3, Diaferia 10, Urbanowicz 8, Margutti 8, Orazi 2, Fabi 3, Calitri (L1) pos 71%, Del Fra 1, Tuccelli, D’Amico, Diana, Rescignano 1. All. Mariano Maniscalco, vice all. Francesco Scocchera.

Arbitri: Christian Palumbo e Giuseppe Resta.

Note

Gioia del Colle: aces 1, errori al servizio 11, muri vincenti 4, ricezione pos 55% – prf 35%, attacco pos 56%.

Campobasso: aces 3, errori al servizio 14, muri vincenti 4, ricezione pos 55% – prf 27%, attacco pos 34%.

