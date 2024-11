Volley A3/M, Rinascita Lagonegro: fragorosa sconfitta casalinga

La reazione tanto attesa non è arrivata. La Rinascita Volley Lagonegro subisce una fragorosa sconfitta casalinga nella quinta giornata del campionato di Serie A3 Credem Banca, battuta con un netto 3-0 dalla Sieco Service Ortona. I parziali del match – 16-25, 17-25, 23-25 – non lasciano scampo a interpretazioni, certificando una prestazione sottotono dei ragazzi di coach Pino Lorizio, apparsi mai davvero in partita.

Ortona, guidata dall’ex allenatore Denora Caporusso, ha dimostrato di essere tra le squadre più solide e ambiziose del campionato, dominando in poco più di un’ora di gioco. Con Marshall e Rossato protagonisti, gli abruzzesi sono riusciti a prendere rapidamente il controllo del match, lasciando poco spazio di reazione ai padroni di casa. Solo qualche sporadico acuto di Tognoni e Bonacchi ha permesso a Lagonegro di restare a galla nei primi set.

Nel terzo parziale, Focosi si è distinto con due muri vincenti e ha portato un momentaneo equilibrio, ma un attacco impeccabile di Ortona ha spento ogni speranza dei biancorossi. La Sieco Service, rafforzata in ricezione e attacco, ha chiuso la partita sul 23-25, conquistando così la sua terza vittoria consecutiva e un prezioso terzo posto in classifica.

Per la Rinascita Volley Lagonegro, ferma a 5 punti in ottava posizione, questa sconfitta rappresenta un campanello d’allarme. Sarà fondamentale il lavoro settimanale per superare questo momento difficile, con un’occasione di riscatto già la prossima settimana contro l’Avimecc Modica.

Rinascita Volley Lagonegro: Ricco (1), Fortunato (L), Vindice (L), Panciocco (13), Pegoraro (4), Cantagalli (12), Tognoni (2), Fioretti (4), Armenante (1), Bonacchi (2), Focosi (6).

Sieco Service Ortona: Marshall (18), Rossato (17), Bertoli (7), Arienti (10).

Punteggio: 0-3 (16-25, 17-25, 23-25).

Arbitri: Enrico Autuori, Alessandro D’Argenio.

