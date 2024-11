Volley A3/M, Aurispa Lecce: vittoria netta su Modica

Nella 5a giornata del girone blu di Serie A3 Credem Banca, l’Aurispa Links per la vita conquista una convincente vittoria per 3-0 contro l’Avimecc Modica. Il sestetto iniziale scelto da coach Tonino Cavalera – composto da Mazzone e Ferrini in banda, Fabroni al palleggio, Penna opposto, Deserio e Maletto al centro, con Cappio libero – dimostra subito grande affiatamento e solidità.

Il primo set vede una partenza combattuta, con Ferrini tra i protagonisti principali e Fabroni che distribuisce palloni precisi per un attacco efficace. Dopo un parziale vantaggio, Modica recupera con Padura Diaz, ma Aurispa riesce a chiudere 25-22 grazie a un ace di Ferrini.

Nel secondo set, la squadra salentina replica l’ottimo gioco, mantenendo il controllo nonostante le risposte di Modica. Fabroni e Ferrini combinano giocate spettacolari, e un attacco vincente di Penna chiude il set 25-19.

Nel terzo e ultimo set, Aurispa Links domina dall’inizio, con Mazzone e Penna protagonisti e Cappio determinante in difesa. Modica prova a rispondere, ma l’efficacia in attacco di Ferrini e il monster block di Deserio portano i salentini a chiudere facilmente il set 25-13.

Aurispa Links per la vita mostra una performance da applausi, con il neoacquisto Fabroni subito incisivo. I tre punti guadagnati sono fondamentali per la classifica.

Aurispa Links per la vita – Avimecc Modica 3-0 (25-22; 25-19; 25-13).

Aurispa Links per la vita: Tiziano Mazzone 9, Marco Fabroni 1, Alessio Ferrini 15, Paolo Cappio, Enrico D’Alba, Raffaele Colaci, Gaetano Penna 22, Alessio Omaggi, Dario Iannaccone, Michele Deserio 6, Gabriele Maletto 4, Andrea Bleve, Jacopo Cimmino. All. Tonino Cavalera.

Avimecc Modica: Barretta, Raso 1, Capelli 11, Putini 1, Chillemi 12, Cipolloni, Buzzi 3, Matani 3, Padura Diaz 14, Nastasi (L1), Pappalardo (L2), Tomasi, Italia. All. Enzo Distefano; Ass. Manuel Benassi.

