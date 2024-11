Volley A/M: non bastano i 3000 del PalaMazzola, Perugia supera Taranto

Nonostante il supporto dei quasi 3000 spettatori del PalaMazzola, Taranto non riesce a portare la partita oltre i tre set contro una solida Perugia, che vince 3-0 (25-28, 25-14, 31-29). Il terzo set, ricco di vantaggi e colpi di scena, sembrava poter riaprire le speranze per i rossoblù, ma gli umbri hanno avuto la meglio.

Per i tarantini, il gioco è stato più incisivo solo nel finale, mentre i primi due set sono stati segnati da difficoltà e molti errori. Ben Tara si è distinto come miglior realizzatore e MVP della partita, mentre per Taranto è stato Hofer a brillare con 13 punti.

Nota positiva per Taranto, le performance di Luzzi, Paglialunga e Balestra, che si sono confrontati con un avversario di alto livello, contribuendo in modo personale al match.

Dopo il match, il libero Luzzi ha dichiarato: “Ho cercato di dare il massimo contro avversari di grande livello, ma hanno lasciato poco spazio. Abbiamo provato a opporci, soprattutto nell’ultimo set, ma non è bastato. Ora pensiamo al prossimo match per analizzare cosa non ha funzionato.”

La partita

Perugia parte forte con Giannelli-Ben Tara in diagonale, Russo e Loser al centro, Semeniuk e Plotnytskyi in posto 4 e Colaci come libero. Taranto risponde con la diagonale Zimmermann-Gironi, D’Heer e Alonso al centro, Lanza e Hofer in 4 e Rizzo libero. Gli umbri dominano subito il campo, portandosi sul 1-6 e poi allungando fino al 5-13. Taranto tenta di reagire, ma Perugia chiude il primo set 18-25.

Nel secondo set, Perugia si porta avanti 3-8 e poi 6-16. Nonostante i cambi, Taranto non riesce a recuperare e Perugia vince il set 14-25.

Nel terzo set, finalmente più equilibrato, Taranto tiene testa agli umbri fino ai vantaggi, ma Perugia prevale 29-31, chiudendo la partita.

TARANTO-PERUGIA 0-3 (25-28, 25-14, 31-29)

Gioiella Prisma Taranto: Hofer 13, D’Heer 7, Gironi 10, Lanza 3, Alonso 2, Zimmermann 2, Paglialunga 1, Rizzo L, Luzzi L2.

Sir Susa Vim Perugia: Giannelli 6, Loser 5, Ben Tara 15, Semeniuk 9, Plotnytskyi 13, Russo 10, Colaci L.

