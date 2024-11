Nocerina-Martina 0-2, colpo grosso degli uomini di Pizzulli contro la capolista

Colpo grosso del Martina al San Francesco: finisce 0-2 contro una Nocerina che resta sempre prima ma che per un pomeriggio fa i conti con la caparbietà degli uomini di Pizzulli, che dal canto loro si rilanciano in classifica allontanandosi dalla zona calda e portandosi a -3 dal perimetro dei playoff.

Pronti, via e la formazione itriana si porta in vantaggio dopo soli quattro minuti di gioco. Tutto parte da un cross di Lupo in area, tentativo di girata di La Monica stroncato sul nascere dalla difesa rossonera ma proprio sulla sfera allontanata si fa trovare pronto Tuccitto che fa partire di prima intenzione da poco più di quindici metri una conclusione che prima colpisce il palo e poi gonfia la rete battendo Wozdicki: 0-1.

La prima replica più pericolosa dei campani arriva al 19′: cross di D’Agostino da sinistra per il colpo di testa di Sparandeo, ma Figliola in due tempi neutralizza la sfera. Un minuto dopo, al 20′ ancora pericoloso il Martina: ripartenza affidata a Resouf, diagonale insidioso ma stavolta l’estremo difensore locale risponde presente. Al 30′ rete annullata alla Nocerina per fuorigioco: palla in avanti di Provenzano per la testa di Marquez che scavalca Figliola ma l’urlo rimane strozzato in gola.

Pericolo scampato dunque e, nella ripresa, la squadra di Pizzulli colpisce nuovamente in avvio. E’ il 51′: giro palla costante sulla trequarti di campo avversaria che, infine, culmina con la conclusione dalla distanza di Mastrovito. Un sinistro che non lascia scampo a Wozdicki, trafitto sul primo palo, 0-2. Blanda e imprecisa la reazione della Nocerina che prova a reagire al 71′ con un colpo di testa di Ferrari, che termina alto su suggerimento di Provenzano.

Al 74′ proprio al numero 8 dei rossoneri va meglio, costrigendo il portiere martinese alla respinta. Poco più tardi altro inserimento, sempre di Ferrari ed insidioso ma la porta itriana resta inviolata. E si può festeggiare per un successo notevolissimo.

