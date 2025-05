Niente Eurovision per le nonnine di Ostuni: “Sedotte e abbandonate”

BASILEA – Tommy Cash c’è, ma le nonnine di Ostuni no. Dopo il colpo di scena all’Eurovision, con l’artista estone sul palco della kermesse internazionale “privo” del corpo di ballo che, a Taranto, aveva fatto sognare i pugliesi, le speranze sono ormai naufragate. Le nonnine di Ostuni, infatti, sono state le grandi assenti della prima serata dello show di Basilea. La speranza è che Espresso Macchiato, hit del momento, possa approdare in finale e, con lei, le anziane ma arzille ballerine per quanto l’ipotesi sembri ormai relegata allla fantasia. “Sedotte a abbandonate”, hanno spiegato le nonne a chi chiedeva un commento.

