Volley A3/M, Aurispa Lecce travolta in casa da Sorrento 0-3

Nella terza giornata del girone Blu della Serie A3 Credem Banca, Aurispa Links per la vita cede in casa contro Romeo Sorrento con un secco 0-3. Coach Cavalera schiera nel sestetto iniziale Mazzone e Ferrini come schiacciatori, Giani e Penna in diagonale, Deserio e Maletto come centrali, e Cappio come libero.

Il match inizia bene per i padroni di casa, che si portano in vantaggio con Mazzone e Penna protagonisti (7-4). Tuttavia, Sorrento reagisce, approfittando di alcune incomprensioni degli avversari e passando avanti (9-11). Nonostante il timeout chiamato da Cavalera, Aurispa non riesce a rispondere e gli ospiti allungano (10-15). Alcuni spunti di Mazzone e Ferrini accorciano le distanze, ma gli errori in battuta e l’efficacia dei campani portano Sorrento a chiudere il set 20-25.

Il secondo parziale vede Sorrento partire forte con Patriarca e Baldi in evidenza (3-5). Nonostante i tentativi di Aurispa di rimanere in partita, gli ospiti continuano a dominare, costringendo Cavalera a chiedere timeout (6-9). Giani cerca di coinvolgere i suoi compagni, ma i campani mantengono il controllo, chiudendo il set 21-25.

Nel terzo set, Aurispa parte bene con Penna in evidenza, ma Sorrento non si lascia intimorire e riprende subito il vantaggio (9-10). Nonostante i tentativi di rimonta dei salentini, guidati da un combattivo Penna, gli ospiti continuano a imporre il proprio gioco. Dopo un timeout di Cavalera, Sorrento allunga e chiude il match con un netto 19-25.

Aurispa Links per la vita – Romeo Sorrento 0-3 (20-25, 21-25, 19-25).

Aurispa Links per la vita: Tiziano Mazzone 11, Alessio Ferrini 2, Paolo Cappio, Enrico D’Alba, Raffaele Colaci, Gaetano Penna 18, Lorenzo Giani, Alessio Omaggi, Dario Iannaccone 2, Michele Deserio 5, Gabriele Maletto 5, Andrea Bleve, Jacopo Cimmino. All.: Tonino Cavalera.

Romeo Sorrento: Tulone, Baldi 17, Pol 8, Wawrzynczyk 13, Fortes 4, Patriarca 10, Russo (L), Cremoni, Filippelli, Becchio, Gargiulo. All.: N. Esposito.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author