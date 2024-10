Volley A3/M, Castellana Grotte: vittoria al debutto casalingo

La Bcc Tecbus Castellana Grotte ha conquistato la sua prima vittoria stagionale nella Serie A3 Credem Banca, battendo la EnergyTime Campobasso per 3-1 (25-21, 23-25, 25-13, 25-23) nel match d’esordio al Pala Grotte. La squadra di coach Giuseppe Barbone ha dominato gran parte dell’incontro, ad eccezione del secondo set, in cui Campobasso è riuscita a imporsi, per poi cedere alla solidità e all’ordine dei gialloblù nei set successivi.

Con questa vittoria, la New Mater sale a 4 punti in classifica nel girone Blu, lasciando Campobasso a zero dopo tre giornate. Capitan Zornetta si è distinto come miglior realizzatore per la Bcc Tecbus con 20 punti, seguito da Casaro (17), Ciccolella (15) e Marra (19). Da segnalare i 4 muri di Ciccolella e i due ace di Casaro, insieme al 50% di efficacia in attacco della squadra.

Nella formazione iniziale di Castellana, Cappadona in regia, Casaro opposto, Zornetta e Carta in banda, Marra e Ciccolella centrali, e Guadagnini libero. Campobasso ha risposto con Piazza palleggiatore, Diaferia opposto, Margutti e Urbanowicz schiacciatori, Orazi e Fabi centrali, e Calitri libero.

Il primo set ha visto la Bcc Tecbus prendere un buon vantaggio, mantenendo il controllo e chiudendo sul 25-21. Nel secondo set, Campobasso è riuscita a rimanere avanti fino al 23-25. Il terzo set ha visto Castellana dominare con un parziale di 25-13. Infine, nel quarto set, la squadra di casa ha mantenuto la concentrazione e ha chiuso l’incontro con un 25-23, grazie a un attacco decisivo di Ciccolella.

Coach Giuseppe Barbone ha espresso soddisfazione per la prestazione della squadra, sottolineando la necessità di migliorare alcuni fondamentali come il muro e l’importanza della ricezione e della battuta. Ha inoltre ringraziato lo staff medico per il lavoro svolto durante la preseason, che ha permesso di schierare la formazione al completo.

Tecbus Castellana Grotte – EnergyTime Campobasso 3-1

25-21 (30’), 23-25 (29’), 25-13 (20’), 25-23 (34’)

Castellana: Cappadona 3, Zornetta 20, Ciccolella 15, Casaro 17, Carta 8, Marra 10, Guadagnini (L), Renzo, Guglielmi (L). ne Mondello, Russo, Bux, Didonato.

All. Barbone, II all. Valente, ass. all. Calisi, scout Ippolito.

Battute vincenti/errate: 3/10

Muri: 8

Ricezione positiva/perfetta: 65/39. Attacco: 50

Errori gratuiti: 9 att / 3 ric

Campobasso: Piazza, Margutti 12, Orazi 5, Diaferia 22, Urbanowicz 5, Fabi 3, Calitri (L), Tuccelli, Rescignano 11, Diana 3, Del Fra, D’Amico.

All. Maniscalco, II all. Scocchera, scout Renda

Battute vincenti/errate: 3/11

Muri: 4

Ricezione positiva/perfetta: 63/32. Attacco: 42

Errori gratuiti: 11 att / 3 ric

Arbitri: Enrico Autuori di Salerno, Claudia Lanza di Napoli

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author