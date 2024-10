Volley C/F, Dinamo Molfetta: niente impresa sul parquet della Zest

La Dinamo CAB Molfetta non riesce a espugnare il Pala Fiori di Terlizzi nella terza giornata del girone A di Serie C, cedendo all’ASD Zest con un secco 3-0 (25-21; 25-12; 25-20). Continua, dunque, il trend negativo con la formazione terlizzese, nonostante una buona prova nel primo set, dove la Dinamo ha tenuto testa alle avversarie. Tuttavia, a influenzare negativamente il risultato sono stati i numerosi errori in ricezione, dovuti a un roster non ancora affiatato e a un assetto di gioco da perfezionare.

Nel primo set, la Dinamo è apparsa competitiva, mantenendo un equilibrio con l’ASD Zest fino al 21-20, quando la formazione di casa ha preso il sopravvento, chiudendo il set 25-21. Il secondo set è stato decisamente a favore delle padrone di casa, con la Dinamo che ha subito un calo di concentrazione, permettendo alle terlizzesi di vincere facilmente per 25-12. Nel terzo set, le ragazze di Sciancalepore hanno mostrato maggiore determinazione, ma non abbastanza per ribaltare la situazione. Nonostante un buon inizio, la Zest ha ripreso il controllo, chiudendo il match sul 25-20.

A fine partita, coach Susanna Sciancalepore ha commentato: «Abbiamo giocato al di sotto delle nostre capacità contro un avversario di tutto rispetto. Ora testa alla prossima partita e al lavoro in allenamento». La Dinamo tornerà ad allenarsi subito, con l’obiettivo di correggere gli errori e prepararsi al meglio per il prossimo incontro casalingo contro Farm. Mastrolonardo Turi, previsto per il 2 novembre al Pala Poli.

Dinamo CAB Molfetta: Mollica (palleggiatrice), Tsiouma (opposto), Lazzizzera/Gambardella (centrali), Gentile/Sciancalepore (schiacciatrici), De Palma (libero). All. Sciancalepore.

ASD Zest: Gagliardi (palleggiatrice), Piarulli (opposto), Di Leo/Romano (centrali), Da Pisa/Precetaj (schiacciatrici), De Nicolò (libero). All. Coronelli.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author