Volley A3/M, Aurispa Lecce sbanca Modica al tie-break

Grande spettacolo a Modica, dove l’Aurispa Links per la Vita si impone per 3-2 sull’Avimecc Modica nella 5ª giornata di ritorno del girone blu di Serie A3 Credem Banca. La squadra allenata da Giuseppe Ambrosio ha mostrato carattere e determinazione, conquistando una vittoria importante al termine di un match equilibrato e combattuto.

Confermato lo starting six composto da Fabroni in regia, Penna opposto, Ferrini e Mazzone in banda, Deserio e Maletto al centro, e Cappio libero. Sin dalle prime battute, le due squadre si sono affrontate punto su punto. Nel primo set, la spinta decisiva arriva dal turno in battuta di Maletto e dal muro di Fabroni, che siglano il 23-25 per i salentini.

Il copione si ripete nel secondo parziale, dove il mani-out di Penna e l’ace di Mazzone conducono l’Aurispa Links al successo con lo stesso punteggio del primo set (23-25).

Nel terzo set, Modica reagisce con orgoglio, approfittando degli errori salentini e chiudendo ai vantaggi (26-24). Trascinati da Padura Diaz e Capelli, i siciliani trovano nuove energie e pareggiano i conti nel quarto set (25-22), rimandando tutto al tie-break.

Nel set decisivo, l’Aurispa Links per la Vita parte forte con Penna, autore di una prestazione straordinaria da 34 punti totali. Dopo un serrato testa a testa, è la diagonale di Mazzone e il mani-out di Ferrini a chiudere il match sul 13-15, regalando ai salentini una vittoria preziosa.

Avimecc Modica – Aurispa Links per la Vita 2-3 (23-25, 23-25, 26-24, 25-22, 13-15).

Avimecc Modica: Raso 2, Pappalardo, Capelli 19, Putini 3, Chillemi 19, Cipolloni Save, Buzzi 6, Matani 7, Padura Diaz 14, Nastasi (L1), Barretta (L2), Italia, Bartoli. All. Enzo Distefano, Ass: Manuel Benassi.

Aurispa Links per la vita: Tiziano Mazzone 14, Marco Fabroni 1, Alessio Ferrini 9, Paolo Cappio, Enrico D’Alba, Raffaele Colaci, Gaetano Penna 34, Dario Iannaccone 1, Michele Deserio 5, Gabriele Maletto 15, Andrea Bleve, Jacopo Cimmino. All. Giuseppe Ambrosio.

