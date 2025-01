Volley C/F, Dinamo Molfetta chiude l’andata con una sconfitta

La Dinamo CAB Molfetta chiude il girone di andata con una sconfitta al Pala Poli contro l’ASEM Volley Bari, che si impone con un netto 0-3 (17-25; 18-25; 18-25). Nonostante l’impegno e un approccio positivo, le ragazze di coach Fabio D’Agostino non riescono a contrastare una formazione più attrezzata e in grande forma.

La Dinamo parte bene nel primo set, portandosi avanti 5-3 grazie ai punti di Sciancalepore e Tsiouma, ma l’ASEM non si lascia intimorire e prende il comando, chiudendo il parziale 17-25. Nel secondo set, le baresi allungano subito e, nonostante i tentativi di Gambardella e Lazzizzera, si impongono nuovamente con il punteggio di 18-25. Più equilibrato l’inizio del terzo set, con la Dinamo che riesce a portarsi avanti sull’11-10, ma le ospiti ritrovano il ritmo e chiudono definitivamente sul 18-25.

Nel post gara, coach D’Agostino ha elogiato la determinazione della squadra: «Abbiamo giocato al massimo delle nostre possibilità contro un avversario superiore. Dopo la pausa, avremo due partite fondamentali contro dirette concorrenti per la salvezza».

La Dinamo Molfetta tornerà in campo contro la Primadonna Bari, in un match casalingo decisivo per il prosieguo della stagione.

Prima Divisione Maschile: vittoria al tie-break

Buona prova per la squadra maschile della Dinamo che supera la Volley Academy San Giovanni Rotondo 3-2 (25-20; 25-23; 22-25; 19-25; 15-10). Dopo aver dominato i primi due set, gli uomini di coach Franco De Florio subiscono la rimonta avversaria, ma reagiscono con carattere nel tie-break.

Il prossimo appuntamento per la Prima Divisione Maschile è fissato per domenica 26 gennaio, alle 11, contro l’Adriatica Trani.

