Volley C/F, secondo stop consecutivo per Turi

Dopo la sconfitta con la prima della classe Terlizzi, la Farmacia Mastrolonardo Turi cade per il secondo weekend di fila stavolta contro la vice capolista Capurso, uscendo battuta per la prima volta da inizio torneo tra le mura di casa del Palazzetto di via Cisterna.

Per la tredicesima e ultima giornata di andata del Campionato Nazionale di serie C femminile dunque il Turi cede per 1 a 3(24-26/13-25/25-22/20-25) all’OrsaCuty Volley Capurso e conclude così al quinto posto la fase ascendente del torneo, posizione che se ribadita a fine anno vorrà dire disputa dei playoff.

Mister Cosimo Meuli schiera il sestetto iniziale con Francesca Pellegrini al palleggio, Paola Schena opposta, capitan Alejandra Rodriguez e Angelica Tritto schiacciatrici, Francesca Cont e Linda Di Carlo centrali e Ivana Cazzetta nel ruolo di libero.

Il primo set è un testa a testa fino al 22 pari, poi le ospiti hanno due palle set che Rodriguez, Tritto e compagne annullano, ma alla terza chance Capurso fa suo il parziale. Le ragazze guidate da mister Meuli accusano il colpo e cedono di schianto il secondo set ad un Capurso scatenato soprattutto con l’opposta lettone Stolca. La terza frazione vede l’ingresso dal centro di Roberta Sportelli e segue come andamento l’equilibrio del primo set, ma stavolta sono le padroni di casa ad effettuare lo strappo decisivo nel rush finale. Sulla scia dell’entusiasmo per aver riaperto la gara, il team del presidente Domenico D’Aprile si porta a condurre anche il quarto set fino al 18-15 ma poi crolla in ricezione e subisce il ritorno delle ospiti allenate dall’ex schiacciatore dell’ArrèFormaggi Turi Michele Cassano che ribaltano con sei punti consecutivi e vanno poi a chiudere il match sul 20-25.

Chiuso il girone di andata, il prossimo weekend il campionato osserverà un turno di riposo e andranno in scena invece i quarti di finale di Coppa Puglia che vedranno protagoniste le prime quattro classificate dei due gironi pugliesi di C. Con le due sconfitte patite nelle ultime due giornate la Farmacia Mastrolonardo Turi ha visto svanire la partecipazione essendo scivolata al quinto posto, scavalcata per un solo punto dal Cerignola. Le ragazze turesi torneranno in campo sabato 1 febbraio ospitando l’Amatori Volley Bari per la prima giornata di ritorno.

CLASSIFICA: Terlizzi 36, Capurso 35, Asem Bari 32,Cerignola 28, Farmacia Mastrolonardo Turi 27, Amatori Bari 25, Trani 21, Corato 18, Acquaviva 16, Don Milani Bari 13, Primadonna Bari 8, Molfetta 7, Barletta 4, Casamassima3.

