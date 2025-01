Volley C/M, Frascolla Taranto: ko netto con la corazzata New Polignano

Sconfitta netta per la Frascolla Taranto, che domenica ha ospitato la New Volley Polignano, una delle formazioni più quotate del campionato di Serie C. Il risultato finale, 0-3 (20-25, 22-25, 17-25), racconta di una partita combattuta nei primi due set, mentre il terzo ha visto un calo netto degli ionici.

Il tecnico Domenico Salvatore ha analizzato così la gara: “Nei primi due set siamo rimasti sempre in partita, ma alcuni episodi sfortunati ci hanno penalizzato. Nel terzo set, invece, non siamo riusciti a reagire come avremmo voluto”.

Salvatore ha comunque sottolineato alcuni aspetti positivi, come l’esordio del giovane Patti: “Sono contento per il debutto di Patti, che ha segnato anche il suo primo punto in Serie C. La società continua a lavorare benissimo sui giovani, come dimostra il recente trasferimento di Vacca al Mesagne in Serie B. Non escludiamo ulteriori operazioni, perché per noi è fondamentale far crescere i ragazzi nel modo giusto”.

Riconoscimenti anche per la New Volley Polignano: “È una squadra ben organizzata e molto competitiva, con il nostro ex giocatore Alessandro Primavera che ha dimostrato di essere di un’altra categoria. In campo ha fatto la differenza”.

Frascolla Taranto-New Volley Polignano 0-3 (20-25, 22-25, 17-25)

Frascolla Taranto: Simeone, Tarallo, Disabato, Susco, Giannoccaro, Gasbarro (K), D’Amicis, Catapano, Maggio, Patti. Coach: Salvatore-Pirola.

New Volley Polignano: Lacatena, Basile, El Mouden, Lacatena L., Sadik, Mazzarelli, Notarnicola, Primavera, D’Aprile, Taccone, Spalluto, Ferrara, Castiglione. Coach: Sansone.

