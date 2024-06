Volley A3/M, Aurispa Lecce: in cabina di regia arriva D’Alba

Aurispa DelCar Lecce ha ufficializzato l’ingaggio di Enrico D’Alba, palleggiatore salentino classe 1998 di 185 cm. È un gradito ritorno quello in cabina di regia dopo aver vestito la stessa maglia nella stagione 2021/22 di Serie A3.

D’Alba ha mosso i primi passi giocando nelle giovanili di Salve e Alessano, per poi esordire in Serie C con Castellana Grotte e in B1 col Real Gioia prima di accasarsi a Tricase, militando per quattro anni con la maglia della Fulgor.

L’approdo in Serie A3 è due anni fa con Aurispa Libellula, prima di continuare la carriera a Galatina e Ruffano, dove ha disputato l’ultima stagione di Serie B. Oggi torna ad affacciarsi al palcoscenico della Serie A3, scelto dal diesse Antonio Scarascia, che ha così completato il reparto dei palleggiatori.

Le prime parole di D’Alba lasciano trasparire tutto l’entusiasmo per aver sposato il progetto di Aurispa DelCar: “L’emozione è tanta, perché conosco tutto lo staff tecnico e societario, ritrovo alcuni dei miei ex compagni e mi fa piacere ritornare dopo due anni passati fuori. È un legame molto forte con questa società, una società ambiziosa, con la quale ho trascorso momenti bellissimi. Quando mi ha chiamato il Ds Scarascia non ho avuto dubbi sulla volontà di tornare in quella che sento la mia casa”.

